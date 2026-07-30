Românii se vor confrunta cu noi costuri și taxe din anul următor, ca urmare a implementării unor noi reglementări stabilite la nivel european. Senatorul AUR Petrișor Peiu a explicat, la emisiunea Subiectul Zilei moderată de Răzvan Dumitrescu, implicațiile extinderii sistemului privind certificatele de emisie a gazelor cu efect de seră.

Conform reprezentantului AUR, Uniunea Europeană a impus extinderea mecanismului ETS, un sistem care a vizat inițial exclusiv sectorul de producție industrială. În noua etapă care va debuta anul viitor, acest mecanism va acoperi domenii mult mai largi, având o influență directă asupra vieții de zi cu zi a fiecărui cetățean.

Extinderea mecanismului ETS va aduce taxe suplimentare pentru transporturi, dar și măsuri privind amprenta de carbon a populației. De asemenea, sectorul agricol va fi inclus în această schemă de taxare a emisiilor.

„România a acceptat acest mecanism, este unul instituit de Uniunea Europeană, se va extinde mecanismul ETS. Noi vom plăti de acum încolo – aceasta a fost prima etapă, cu sectorul de producție. Etapa a doua, care începe la anul, înseamnă că vom plăti certificate de carbon pe activitățile de transport și vom plăti certificate de carbon pe amprenta personală de carbon. Bomboana de pe colivă este amprenta de carbon din agricultură, pentru că vacile, știți ce fac, săracele.”, a spus Peiu.

Pe lângă efectele asupra populației, mecanismul certificatelor de carbon a afectat deja grav sectorul industrial românesc. Companiile din România s-au văzut nevoite să achiziționeze certificate la prețuri extrem de ridicate, de până la 70 de euro bucata, adesea în momente în care aveau lichidități, nu când prețurile de pe piață erau avantajoase.

Petrișor Peiu a subliniat că eliminarea sprijinului guvernamental pentru achiziția acestor certificate a lăsat companiile industriale vulnerabile în fața scumpirilor majore de pe piața energiei.

„Toată lumea sper că înțelege că prețul mare al energiei electrice a închis acele fabrici și a limitat activitatea altora. Prețul mare al energiei electrice are o importantă contribuție numită certificatele pentru emisii de gaze cu efect de seră sau, mai simplu spus, certificate de carbon. Până acum vreo doi ani, guvernul plătea o parte importantă din aceste certificate, inclusiv pentru producătorii de energie — adică către Complexul Energetic Oltenia, că acolo era așa-numita emisie a gazelor cu efect de seră —, către Liberty Galați, către Hunedoara, către Slatina și așa mai departe.

Din anul 2025, Guvernul nu a mai plătit prea mult aceste certificate, a lăsat aceste firme să le plătească singure. Firmele, neavând bani, s-au trezit dintr-o dată în postura de a plăti niște certificate foarte scumpe: 70 de euro pe certificat. Le cumpărau când aveau ceva bani, neputând să le cumpere atunci când prețul era mai bun. Le-au cumpărat la cel mai mare preț. Și uite așa s-a scumpit energia la Complexul Energetic Oltenia etc.”, a mai spus Petrișor Peiu.

Încheierea sprijinului de la stat și obligația de a cumpăra certificate la preț de vârf au dus la o scumpire în lanț a energiei electrice. Acest fenomen a afectat sever marile unități de producție și combinate din țară.

Urmările s-au văzut direct în restrângerea activității sau chiar închiderea unor mari platforme industriale din țară, precum Liberty Galați, dar și unitățile din Hunedoara sau Slatina, cu consecințe economice majore pe termen lung.