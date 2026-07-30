23.29. Update: CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Alashkert și s-a calificat în turul 3 preliminar al Conference League. În prima manșă, cele două formații remizaseră, scor 1-1. Joi, golurile au fost marcate de Muhar (3), Korenica (45) și Fică (77). În minutul 12, Cezar, jucătorul oaspeților, a fost eliminat.

În turul 3, CFR Cluj îi va întâlni pe norvegienii de la Tromso. Meciurile sunt programate pe 6 și 13 august.

CFR Cluj primește vizita formației Alashkert în manșa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League, cu începere de la ora 21:30. Confruntarea decisivă din Gruia este transmisă în direct la TV pe canalele Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

După rezultatul de egalitate consemnat în manșa tur, scor 1-1, formația ardeleană vizează victoria pe teren propriu pentru a obține biletul spre faza următoare. Obiectivul clujenilor rămâne accederea în grupele celei de-a treia competiții intercluburi din fotbalul european.

Echipa care se va califica din această confruntare va juca în turul al treilea preliminar împotriva învingătoarei din dubla manșă dintre Tromso, reprezentanta Norvegiei, și cehii de la FC Hradec Kralove. În meciul tur desfășurat în Cehia, gazdele au reușit să se impună cu scorul de 1-0.

Antrenorii celor două echipe sunt pregătiți să trimită pe teren cele mai bune formule pentru confruntarea din Gruia.

CFR Cluj (modul 4-3-3): Vâlceanu - Braun, Pantalon, Huja, Camora - Muhar, Djokovic, Fică - Cordea, Drazic, Korenica Rezerve: Gal, Abeid, Perianu, Păun, Simao Rocha, Biliboc, Grigor, C. Matei, Kun, Sfaiț Antrenor: Antonio Folha

Alashkert (modul 4-3-3): Beglaryan - Terteryan, Matiukhin, Cezar, H. Hakobyan – Nalbandyan, Piloyan, Sabobo - R. Jesus, M. Toure, Farayola Rezerve: Sesay - Muiz Adebayo, Massoumou, Sadoyan, Nduka, Ejike, Togola, Granado, Gigolian, R. Hakobyan Antrenor: Vahe Gevorgyan

Partida de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu este condusă de o brigadă de arbitri din Islanda, avându-l la centru pe Vilhjalmur Thorarinsson. Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenții Gylfi Mar Sigurdsson și Gudmundur Bjarnason.

Tehnicianul formației din Gruia a prefațat întâlnirea din Conference League și a atras atenția asupra punctelor forte ale adversarilor din Armenia.

„Nu obișnuiesc să nominalizez jucătorii adversarilor, dar repet ceea ce am spus și înaintea turului. Au un compartiment ofensiv foarte puternic, cu jucători foarte rapizi în tranziții și la jocul direct. Au și un mijloc bun, iar dacă nu vom fi la nivelul nostru, vom avea dificultăți. Sper ca echipa mea să joace la fel de bine ca în ultimul meci și să fie concentrată pentru a câștiga. Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Dacă pot alege, prefer să câștigăm în primele 90 de minute. Dar, indiferent ce se va întâmpla mâine, vom fi pregătiți ca echipă.”, a spus Antonio Folha, antrenorul celor de la CFR Cluj.