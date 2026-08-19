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Evaluări în blocurile din Rahova după explozie. Proprietarii care refuză accesul pot pierde dreptul la despăgubiri

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Evaluări în blocurile din Rahova după explozie. Proprietarii care refuză accesul pot pierde dreptul la despăgubiriExplozie Rahova. Sursa foto: ISU
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Din cuprinsul articolului

Poliția Locală a Municipiului București a anunțat miercuri seară că începe evaluarea apartamentelor din cinci scări de bloc aflate în apropierea imobilului afectat de explozia din Rahova. Verificările se desfășoară în perioada 19 august – 9 septembrie 2026, între orele 08:00 și 20:00, iar proprietarii sunt chemați să permită accesul specialiștilor în locuințe.

Încep verificările în blocurile din Rahova

„Începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Astăzi, împreună cu Direcţia de Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti, am demarat acţiunea de informare a asociaţiilor de #locatari. Am explicat oamenilor că va începe monitorizarea apartamentelor”, anunţă, miercuri seară, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

Operațiunea vizează cinci scări din apropierea imobilului afectat de explozie:

  • Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1);
  • Bl. 30, sc. 1 şi sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319);
  • Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317);
  • Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3).

Specialiștii vor intra în apartamente pentru a verifica starea locuințelor și pentru a documenta eventualele probleme apărute după explozie.

”Echipele de specialişti vor merge în toate apartamentele, pentru a verifica şi documenta starea acestora. Vor măsura şi fotografia fisurile apărute în ziduri, acolo unde vor constata că există”, a precizat sursa citată.

Verificări Rahova Poliția locală

Verificări Rahova Poliția locală. Sursă foto: Facebook

Ce urmărește evaluarea apartamentelor

Poliția Locală a anunțat că verificările au caracter preventiv și de documentare.

Scopul este identificarea și înregistrarea eventualelor modificări ale stării clădirilor pe perioada în care vor fi executate lucrările de punere în siguranță.

Evaluările se vor desfășura zilnic, între orele 08:00 și 20:00, până pe 9 septembrie.

Apel către proprietarii din zonă

Instituția le cere locatarilor să permită accesul echipelor de specialiști în apartamente și avertizează că refuzul poate avea consecințe în cazul unor eventuale solicitări de despăgubiri.

”ATENŢIE! Facem apel la locatari să permită accesul echipelor de specialişti în apartamente. Cine va refuza acest lucru, va semna şi îşi va asuma că nu va putea solicita despăgubiri, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereţii casei”, precizează Poliţia Locală.

După finalizarea acestei etape, vor începe lucrările de punere în siguranță a zonei afectate.

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