Primăria București a anunțat că lucrările propriu-zise pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie vor începe luni, după încheierea etapelor preliminare. Constructorul a revenit deja pe șantier, iar muncitorii vor lucra în permanență în prezența organelor de cercetare penală.

Municipalitatea anunță că intervenția poate începe după finalizarea verificărilor și a procedurilor necesare în cazul blocului afectat de explozie.

„Luni începem să punem în siguranţă blocul din Rahova! Aşa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligaţi să le parcurgem", anunţă, joi, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

Până la 9 septembrie au fost evaluate toate cele 270 de apartamente din cele cinci scări aflate în apropierea celei afectate de explozie. Ulterior, până la 15 septembrie, au fost finalizate analiza, verificarea și clarificarea raportului rezultat în urma monitorizării.

După încheierea acestor etape, municipalitatea a dispus reluarea intervențiilor la imobil.

„Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranţă. Încă de azi, constructorul şi-a reluat organizarea de şantier, iar de luni, demarează lucrările propriu-zise. Începe cu montarea aşa-numiţilor «popi». Sunt stâpi temporari de susţinere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic", a mai transmis municipalitatea.

Primele lucrări vor consta, așadar, în instalarea așa-numiților „popi”, stâlpi temporari care au rolul de a susține structura și care vor fi montați numai pe scara blocului, în conformitate cu proiectul tehnic.

Primăria București anunță că, pe durata intervențiilor, muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală.

Municipalitatea anunțase în 11 septembrie că evaluarea apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozie fusese finalizată, iar raportul întocmit în urma verificărilor, care depășește 500 de pagini, fusese predat dirigintelui de șantier.

Lucrările vizează cele cinci scări situate lângă cea distrusă complet în explozie.

În cazul scării grav afectate, intervențiile de punere în siguranță vor fi realizate numai pentru a permite locatarilor să intre în imobil și să își recupereze bunurile.