Primăria Capitalei a anunțat vineri că evaluarea celor 270 de apartamente din cele cinci scări aflate lângă imobilul afectat de explozia din Rahova a fost finalizată. Raportul de monitorizare are peste 500 de pagini și urmează să fie validat până marți, 15 septembrie, după care administrația locală poate emite ordinul pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță.

Specialiștii au încheiat verificările în apartamentele aflate în apropierea scării distruse de explozia produsă în octombrie 2025. Echipele au documentat eventualele fisuri și au efectuat măsurători cu ajutorul unui deformetru, iar toate datele au fost incluse într-un raport predat dirigintelui de șantier.

„Aşa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri şi au făcut măsurători cu un aparat numit ‘deformetru’. A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, predat a doua zi, miercuri, dirigintelui de şantier. A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marţi, 15 septembrie”, informează PMB, vineri, pe pagina sa de Facebook.

După validarea documentului, Primăria Capitalei va putea emite ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul va relua organizarea de șantier și va începe intervențiile necesare pentru punerea în siguranță a clădirii.

În luna august, Consiliul General al Municipiului București a aprobat și prelungirea cu 12 luni a ajutorului financiar destinat familiilor afectate de explozia produsă anul trecut.

Primăria București a anunțat că evaluarea tuturor apartamentelor din cele cinci scări din apropierea imobilului a fost încheiată și că raportul rezultat a ajuns la dirigintele de șantier. După clarificarea ultimelor aspecte și validarea documentului, urmează începerea lucrărilor de punere în siguranță. Răspunzând unui comentariu, reprezentanții PMB au arătat că intervenția asupra scării afectate de explozie nu presupune consolidarea acesteia, ci punerea temporară în siguranță astfel încât locatarii să poată intra pentru a-și recupera bunurile.

„Nu a fost vorba de consolidat”, au precizat oficialii instituţiei.

Verificările au vizat apartamentele din cinci scări aflate în proximitatea clădirii afectate: blocul 32, scara 1, de pe Strada Vicina nr. 1, blocul 30, scările 1 și 2, de pe Calea Rahovei nr. 319, blocul 30A, de pe Calea Rahovei nr. 317, și blocul 33, scara 1, de pe Strada Vicina nr. 3. Primăria Capitalei a transmis că specialiștii au intrat în toate cele 270 de apartamente și au verificat eventualele fisuri, efectuând și măsurători tehnice.

„Aşa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri şi au făcut măsurători cu un aparat numit «deformetru»”, anunţă, vineri, Primăria Bucureşti.

În urma verificărilor a rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, care a fost predat dirigintelui de șantier.

„A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marţi, 15 septembrie. După care, imediat după, dăm ordinul de începere a lucrărilor. Constructorul va putea relua organizarea de şantier şi va demara lucrările propriu-zise de punere în siguranţă a blocului”, a mai transmis instituţia citată.

Explozia din Rahova s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Trei persoane și-au pierdut viața. În aceeași zi, Primăria Capitalei și DGASMB au intervenit pentru sprijinirea locatarilor, iar la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” a fost amenajat un punct de comandă. Persoanele evacuate au primit hrană, apă și ajutor de urgență. Poliția a instituit un perimetru de siguranță în jurul imobilului, iar accesul în clădire a fost interzis.

Autoritățile au identificat nouă hoteluri pentru cazarea locatarilor și au suportat integral costurile. Totodată, a fost pus la dispoziție numărul 021.9524 pentru cazare și asistență și a fost lansat un apel pentru donații în parteneriat cu World Vision România. Consiliul General a aprobat atunci 2,9 milioane de lei pentru hoteluri, chirii și alte forme de sprijin.

Pe 18 octombrie au continuat relocarea și ajutorul pentru familiile afectate. Aproape 300 de persoane au fost evaluate, iar 62 au fost cazate în hoteluri. Autoritățile s-au întâlnit și cu locatarii, cărora le-au prezentat concluziile preliminare privind situația clădirii.

O zi mai târziu au continuat măsurile de sprijin și au fost ridicate mașinile avariate din jurul blocului pentru eliberarea perimetrului. Pe 20 octombrie, primele patru familii au fost mutate din hoteluri în apartamente.

La 23 octombrie, autoritățile s-au întâlnit din nou cu proprietarii blocului din Rahova pentru a discuta variantele de locuire și pașii necesari pentru reconstrucție.

Pe 24 octombrie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat noi măsuri destinate celor afectați de explozie. Consilierii au alocat încă 1,1 milioane de lei pentru sprijin și au aprobat protocolul dintre PMB și Habitat for Humanity România.

Fondul de rezervă a fost suplimentat, iar autoritățile au alocat banii necesari pentru lucrările urgente de punere în siguranță. În paralel, a început programul de relocare în apartamente închiriate, costurile fiind suportate integral de Primăria Capitalei. Pentru chiria celor 43 de familii evacuate, PMB a plătit 115.000 de euro.

Familiile și-au putut alege locuințele de pe piața liberă.

În intervalul 3 noiembrie - 17 decembrie 2025, Primăria Capitalei a derulat două proceduri de achiziție pentru lucrările de punere în siguranță a blocului. La niciuna dintre acestea nu s-a prezentat un constructor. Pentru începerea lucrărilor era necesară și mandatarea din partea tuturor proprietarilor. Procesul s-a desfășurat între 10 decembrie 2025 și 6 februarie 2026, când ultimul proprietar a semnat acordul.

La 13 februarie a fost inițiată o a treia procedură de achiziție, la care s-a prezentat un singur constructor.

Primăria Sectorului 5 a eliberat autorizația de construire pe 4 martie.

Bugetul PMB, care includea fondurile necesare pentru punerea în siguranță a imobilului, a fost aprobat pe 5 mai. Zece zile mai târziu, pe 15 mai, a fost semnat contractul de execuție cu firma Apolodor.

Pe 19 mai, primarul general Ciprian Ciucu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, Adrian Țârlea, proiectanți, ingineri de la Apolodor și reprezentanți ai ISU s-au întâlnit cu locatarii. Proprietarilor le-au fost prezentate etapele care urmau să fie parcurse, durata estimată a lucrărilor și momentul în care ar putea intra în bloc pentru a-și recupera bunurile.

În perioada 8-9 iunie, expertul judiciar a solicitat săpături suplimentare în jurul imobilului, necesare anchetei. În acest interval, proiectantul nu a putut intra pe șantier pentru continuarea proiectării.

Între 16 iunie și 17 iulie, Distrigaz a înlocuit o conductă de gaze în zona Străzii Vicina. În paralel, au fost derulate procedurile necesare pentru dirigenția de șantier și obținerea documentelor pentru branșarea la apă și energie electrică. Au fost realizate și branșamentele necesare organizării de șantier, la solicitarea constructorului.

Pe 17 iulie, amplasamentul a fost predat constructorului, iar pe 22 iulie o echipă a acestuia a revenit în teren pentru a realiza filmări cu drona, imaginile fiind necesare finalizării proiectului tehnic de punere în siguranță. Următoarea etapă este validarea raportului rezultat după verificarea celor 270 de apartamente. Documentul urmează să fie validat până pe 15 septembrie, după care Primăria Capitalei va putea emite ordinul pentru începerea lucrărilor.