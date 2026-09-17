Șoseaua Kiseleff din București se transformă, în weekendul 19–20 septembrie, într-o promenadă culturală care va reuni trei muzee naționale într-un proiect dedicat patrimoniului, educației și spațiului public.

Triunghiul Muzeelor este lansat de Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Geologic Național și Muzeul Național al Țăranului Român.

Evenimentul propune publicului o perspectivă comună asupra identității României, prin trei componente: Pământul, Natura și Oamenii.

Timp de două zile, familiile și copiii vor putea participa la ateliere, activități educative, momente muzicale, proiecții de film și o vânătoare de comori desfășurată în cele trei muzee.

Prima ediție este dedicată Dobrogei, regiune aleasă pentru legătura dintre geologie, biodiversitate și diversitatea culturală.

Triunghiul Muzeelor reunește trei instituții aflate la mică distanță una de cealaltă, pe Șoseaua Kiseleff. Organizatorii urmăresc să creeze o experiență comună, în care spațiul dintre muzee să devină o extensie a instituțiilor culturale.

Dobrogea va fi tema centrală a primei ediții. Programul pornește de la formațiunile geologice ale regiunii și Marea Neagră și ajunge la Delta Dunării, biodiversitate și comunitățile care au contribuit la patrimoniul cultural al zonei.

Printre comunitățile prezentate se numără cele românești, lipovenești, turce, tătare, grecești, aromâne și bulgărești.

Programul include activități adresate mai multor categorii de vârstă. La Muzeul Antipa sunt organizate ateliere despre fauna și biodiversitatea Dobrogei, inclusiv activități despre păsări, animale și elemente ale naturii.

Copiii vor putea participa și la „Micul laborator al naturii”, unde vor putea observa și compara pene, carapace, ouă, cuiburi, scoici și alte materiale naturale. Un alt atelier le propune să realizeze brățări inspirate de secvențele ADN ale unor animale din Dobrogea.

La Muzeul Național al Țăranului Român sunt programate activități de desen, jucării din lut și explorarea unor elemente legate de arhitectura tradițională.

Muzeul Geologic Național va organiza ateliere interactive despre geologie, paleontologie, mineralogie și evoluția Pământului. În exterior sunt prevăzute, între altele, activități de olărit și linogravură, reciclare creativă și construcție de pagaie și canotci.

Unul dintre proiectele comune ale celor trei instituții este vânătoarea de comori „Descoperă ADN-ul României”. Participanții vor parcurge un itinerar prin cele trei muzee și vor colecta indicii într-un „pașaport al exploratorului”.

Activitatea este programată în ambele zile, între orele 10:00 și 18:00.

Sâmbătă, 19 septembrie, programul se încheie cu proiecția filmului „România sălbatică”, pe peluza din fața Muzeului Antipa, între orele 19:30 și 21:30.

Triunghiul Muzeelor nu este prezentat doar ca un eveniment de weekend, ci ca un proiect-pilot pentru dezvoltarea unei noi zone culturale în București. Inițiatorii urmăresc ca cele trei instituții să fie conectate mai bine între ele și cu spațiul public din jur.

În cadrul lansării au fost anunțate și investiții pentru dezvoltarea infrastructurii muzeale. Muzeul Antipa urmează să primească un nou corp de clădire, în timp ce Vila Samurcaș, parte a Muzeului Național al Țăranului Român, va beneficia de lucrări de consolidare și restaurare.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Culturii, investițiile suplimentare sunt finanțate prin proiectul „Temelii culturale”, realizat în baza acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Pe lângă expozițiile și activitățile din interiorul muzeelor, publicul va avea acces la ateliere creative, activități muzicale și educative, tururi și momente artistice inspirate de patrimoniul Dobrogei.

Programul oficial include, de asemenea, momente muzicale turcești, tătărești și aromâne, precum și activități dedicate tradițiilor și meșteșugurilor.

Prin reunirea celor trei muzee, proiectul încearcă să creeze o legătură mai vizibilă între patrimoniul cultural, educație și spațiul urban. Prima ediție a Triunghiului Muzeelor are loc în perioada 19–20 septembrie 2026, pe Șoseaua Kiseleff și în cele trei instituții participante.