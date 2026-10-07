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Norocul se schimbă pe 8 octombrie. Trei zodii chinezești sunt favorizate

Norocul se schimbă pe 8 octombrie. Trei zodii chinezești sunt favorizatehoroscop / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

8 octombrie 2026 este o zi asociată, în astrologia și calendarul tradițional chinezesc, cu oportunități și inițiative pentru anumite zodii. Capra și Mistrețul se află printre semnele favorizate, iar Maimuța are, de asemenea, o poziție bună în evaluarea zilnică. Interpretările provin din calendarul chinezesc tradițional și trebuie privite ca repere astrologice, nu ca predicții certe.

Ziua de joi, 8 octombrie 2026, este o zi a Iepurelui de Lemn (Yi Mao), în anul Calului de Foc. Calendarul chinezesc o încadrează într-o zi „Initiate”, asociată cu acțiunea și valorificarea oportunităților. În același timp, ziua intră în conflict direct cu zodia Cocoșului, motiv pentru care persoanele născute în anii Cocoșului sunt sfătuite să fie mai prudente.

Capra, printre zodiile favorizate pe 8 octombrie

Capra este una dintre cele două zodii indicate explicit drept favorabile de calendarele chinezești pentru 8 octombrie. În relația cu ziua Iepurelui, Capra formează una dintre combinațiile tradiționale de tip Sanhe, considerată armonioasă.

Pentru nativii acestei zodii, ziua poate fi asociată cu o mai bună cooperare și cu contexte favorabile pentru activități care presupun colaborare. Calendarul indică, de asemenea, intervalul 13:00-14:59 drept unul dintre momentele favorabile ale zilei în sistemul tradițional al orelor chinezești.

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În plan financiar, interpretarea astrologică pune accentul mai degrabă pe decizii calculate decât pe asumarea unor riscuri importante.

Mistrețul beneficiază de o combinație favorabilă

Mistrețul este a doua zodie evidențiată de calendarele almanahului pentru această zi. Relația dintre Mistreț și Iepure face parte, de asemenea, din grupul tradițional al celor trei zodii aflate în armonie, alături de Capră.

Pentru Mistreț, energia zilei poate fi interpretată ca favorabilă în special pentru relații, colaborări și activități în care contează sprijinul celorlalți.

Totuși, calendarul nu recomandă transformarea acestei influențe într-o justificare pentru decizii financiare majore. Pentru 8 octombrie, anumite surse tradiționale recomandă prudență în cazul achizițiilor importante, al călătoriilor și al proiectelor cu risc ridicat.

Maimuța, între zodiile cu scor bun

O a treia zodie care se remarcă în evaluarea zilnică este Maimuța. Potrivit evaluării publicate pentru 8 octombrie 2026, aceasta primește un scor de 89 din 100, fiind încadrată în categoria „excelent”.

maimuta

maimuta / sursa foto: dreamstime.com

Maimuța nu are însă aceeași relație directă de armonie cu ziua Iepurelui precum Capra și Mistrețul. De aceea, această interpretare diferă de cea a almanahurilor care identifică strict zodiile aflate în combinații tradiționale favorabile.

Pentru nativii Maimuță, ziua poate fi privită drept una potrivită pentru inițiative și activități care cer adaptabilitate, cu condiția evitării deciziilor impulsive.

Cocoșul trebuie să fie mai atent

La polul opus, Cocoșul este zodia care intră în conflict direct cu ziua de 8 octombrie. În sistemul tradițional chinezesc, Iepurele și Cocoșul formează o relație de tip „clash”, astfel că ziua este considerată mai puțin favorabilă pentru nativii Cocoș.

Acest lucru nu înseamnă că persoanele născute în anii Cocoșului vor avea neapărat o zi nefavorabilă, ci că, în interpretarea calendarului tradițional, este recomandată mai multă atenție la conflicte, negocieri și decizii importante.

Ce aduce data de 8 octombrie în calendarul chinezesc

8 octombrie 2026 marchează și începutul perioadei solare Hanlu (Cold Dew), una dintre cele 24 de diviziuni tradiționale ale anului solar chinezesc. Tranziția are loc pe 8 octombrie, la aproximativ 14:29, ora UTC+8, potrivit calendarului chinezesc consultat.

Ziua este clasificată drept „Initiate Day”, categorie asociată cu începerea sau continuarea hotărâtă a unor activități. Sursele tradiționale recomandă însă evitarea unor acțiuni precum mutarea locuinței și, în anumite interpretări, a achizițiilor majore sau a călătoriilor

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