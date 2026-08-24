Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă CulturMedia a luat decizia de a demara în regim de urgenţă consultarea membrilor şi strângerea de semnături pentru declanşarea grevei generale. Măsura vine pe fondul nemulțumirilor profunde provocate de varianta actuală a proiectului legii salarizării.

Tensiunile din sectorul cultural au atins un punct critic, reprezentanții sindicali acuzând autoritățile că ignoră solicitările angajaților din instituțiile muzeale și adâncesc disparitățile salariale existente.

Reprezentanții federației sindicale au explicat că actuala formă a actului normativ nu rezolvă problemele din sistem, ci le agravează. Proiectul de lege este considerat un dezavantaj major pentru personalul de execuție, ale cărui venituri nu reflectă efortul și pregătirea profesională.

„Decizia este un răspuns direct la actuala formă a proiectului legii salarizării. În loc să corecteze inechităţile existente în muzee, proiectul le menţine şi le adânceşte, ignoră revendicările transmise de organizaţiile sindicale şi condamnă personalul de execuţie la salarii care nu reflectă pregătirea profesională, responsabilitatea şi importanţa socială a muncii sale.

Este inadmisibil ca viitorul profesional şi salarial al celor aproximativ 7.500 de angajaţi din muzeele României să fie decis în absenţa partenerilor sociali care îi reprezintă. Patrimoniul cultural nu se cercetează, nu se conservă, nu se restaurează şi nu se transmite generaţiilor viitoare de la sine. Muzeele funcţionează prin munca muzeografilor, cercetătorilor, conservatorilor, restauratorilor, arheologilor, educatorilor muzeali, supraveghetorilor şi a personalului tehnic, administrativ şi auxiliar. Fără aceşti oameni, muzeele nu funcţionează, patrimoniul nu este protejat, iar proiectele care depind de cercetarea şi descărcarea de sarcină arheologică nu pot continua", se arată într-un comunicat al federaţiei sindicale.

Pentru a evita blocarea activității în instituțiile de cultură, organizația sindicală solicită măsuri clare și imediate din partea autorităților guvernamentale. Lista cerințelor include:

Egalizarea coeficienţilor şi a salariilor personalului de specialitate din muzee cu cele stabilite pentru funcţiile echivalente din instituţiile de spectacole şi concerte;

Creşterea coeficienţilor pentru personalul tehnic, administrativ, auxiliar şi de supraveghere;

Eliminarea diferenţelor salariale nejustificate dintre funcţiile de conducere şi cele de execuţie;

Reluarea imediată a negocierilor, cu participarea efectivă a organizaţiilor sindicale reprezentative;

Neadoptarea proiectului legii salarizării în forma actuală.

Avertisment privind consecințele unei greve generale

În cazul în care negocierile nu vor fi reluate și revendicările nu vor fi soluționate, declanșarea grevei generale va avea un impact semnificativ asupra activităților culturale și a proiectelor majore de infrastructură la nivel național.

"Organizaţiile sindicale afiliate Federaţiei CulturMedia vor informa de urgenţă salariaţii, vor organiza consultarea acestora şi vor centraliza semnăturile necesare declanşării grevei generale, cu respectarea tuturor etapelor prevăzute de lege. Calendarul acţiunilor va fi anunţat imediat după finalizarea procedurilor legale.

Dacă greva generală va fi declanşată, consecinţele vor fi majore: muzeele vor fi închise; expoziţiile, ghidajele şi activităţile educaţionale vor fi suspendate; cercetările, supravegherile şi diagnosticele arheologice vor fi oprite; lucrările de infrastructură pentru care cercetarea sau descărcarea de sarcină arheologică este obligatorie vor fi afectate, inclusiv proiecte finanţate prin PNRR. (...) Dacă Guvernul şi Parlamentul vor continua să ignore realitatea din muzee, Federaţia CulturMedia va sesiza Comisia Europeană şi celelalte instituţii europene competente. (...) Patrimoniul cultural nu poate fi protejat fără oameni specializaţi. Aceştia trebuie respectaţi şi motivaţi, nu umiliţi şi alungaţi din sistem", se mai arată în comunicatul citat.