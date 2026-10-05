SUA și-au retras toate bombardierele de la baza din Marea Britanie

SUA și-a retras toate bombardierele de la baza aeriană RAF Fairford, baza militară britanică aflată în centrul unui incident investigat de poliția antiteroristă, potrivit BBC.

O declarație a unui oficial al Departamentului de Stat american a confirmat duminică retragerea tuturor bombardierelor din bază, înapoi la stațiile lor de origine din America.

SUA nu a oferit un motiv pentru retragere, dar aceasta vine în urma unui incident major de securitate din 27 septembrie, când poliția a fost alertată cu privire la trei „vehicule suspecte” în apropierea bazei aeriene din Gloucestershire.

Cinci bărbați au fost inițial arestați sub suspiciunea de infracțiuni teroriste în apropierea bazei și ulterior eliberați pe cauțiune de poliție. Un al șaselea bărbat, un cetățean britanico-iranian, a fost, de asemenea, arestat ulterior și eliberat pe cauțiune.

Surse din Whitehall nu au contestat faptul că decizia de la Washington a fost luată ca răspuns la incidentul de la RAF Fairford.

A fost o decizie militară, mai degrabă decât politică - luată la nivel operațional - și comunicată de armata americană omologilor britanici.

Ministerul Apărării din Marea Britanie nu a comentat decizia.

La câteva zile după incident, prim-ministrul Andy Burnham a declarat că există „indicii puternice” că Iranul a jucat un rol în incident, dar nu a oferit detalii suplimentare. Teheranul a negat vehement orice implicare.

Inițial, cinci bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani au fost arestați în primele ore ale dimineții, după ce s-a raportat că vehicule se deplasau spre baza operată de Forțele Aeriene Americane (USAF). Toți cei cinci erau cetățeni britanici din Londra.

Aceștia au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni legate de explozibili și ulterior sub suspiciunea de pregătire a unui act terorist, înainte de a fi eliberați pe cauțiune, conform a ceea ce poliția a numit o „decizie de investigație” care a fost „bazată pe experiență și strategie”.

Al șaselea bărbat, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat joi la Londra, sub suspiciunea de pregătire a unor acte teroriste. Poliția antiteroristă a confirmat sâmbătă că a fost, de asemenea, eliberat pe cauțiune.

RAF Fairford a fost folosită ca bază de operațiuni avansate de către Forțele Aeriene Americane (USAF) timp de decenii.

În ultimele luni, bombardiere americane au decolat de pe baza pentru Orientul Mijlociu, după ce Marea Britanie a aprobat o cerere a SUA de a o utiliza pentru atacuri defensive asupra Iranului.

În iulie, Iranul a declarat că „orice bază utilizată pentru agresiune împotriva teritoriului iranian constituie o țintă legitimă pentru forțele noastre”.

La câteva zile după incident și înainte de arestarea celui de-al șaselea bărbat, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat la Fox News că „a fost în mod clar vorba de mâinile unui actor străin”.

Rubio nu a oferit mai multe detalii - spunând la momentul respectiv că era limitat în ceea ce putea spune în direct.

Președintele american Donald Trump a declarat separat că este „surprins” că cei cinci bărbați au fost eliberați pe cauțiune.

„Știm totul despre ei, nu i-am fi eliberat”, a spus el, adăugând că Regatul Unit a colaborat „foarte îndeaproape” cu SUA în această privință.