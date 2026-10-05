O categorie de pensionari români riscă să rămână fără pensie începând cu luna octombrie 2026, după ce nu a respectat termenul-limită pentru transmiterea unui document obligatoriu către autoritățile din România. Măsura îi vizează pe seniorii care locuiesc în străinătate și beneficiază de pensie din sistemul public românesc, dar care nu au trimis certificatul de viață până la 30 septembrie.

Suspendarea plăților este temporară, iar beneficiarii își pot recupera drepturile după depunerea documentului solicitat la Casa Teritorială de Pensii (CNPP) de care aparțin.

Pensionarii români care au domiciliul sau reședința în afara țării și încasează pensie de la statul român au obligația de a transmite periodic un certificat de viață. Documentul atestă faptul că beneficiarul este în viață și permite continuarea plății drepturilor de pensie.

Termenul-limită pentru transmiterea certificatului în a doua jumătate a anului 2026 a fost 30 septembrie. Pensionarii care nu au respectat această dată riscă suspendarea plății începând cu luna octombrie.

Măsura nu se aplică tuturor pensionarilor din România, ci doar beneficiarilor nerezidenți care au obligația legală de a transmite acest document și nu au făcut-o la timp.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, pensionarii nerezidenți trebuie să transmită certificatul de viață de două ori pe an, în loc de o singură dată, cum se întâmpla anterior.

Cele două termene stabilite anual sunt:

31 martie – pentru prima verificare din an;

30 septembrie – pentru cea de-a doua verificare.

Beneficiarii trebuie să transmită documentul din proprie inițiativă, fără să aștepte o notificare individuală din partea Casei de Pensii. Nerespectarea termenelor poate duce la suspendarea plății pensiei până la îndeplinirea obligației.

Seniorii care nu au transmis certificatul de viață până la termenul-limită pot solicita reluarea plăților prin depunerea documentului la Casa Teritorială de Pensii în evidența căreia se află.

După transmiterea și înregistrarea certificatului, plata pensiei se reia, iar drepturile aferente perioadei de suspendare se achită retroactiv, de la data la care plata a fost întreruptă.

Pentru a evita alte întârzieri, pensionarii din străinătate trebuie să se asigure că documentul este completat corect, semnat și certificat de o autoritate competentă din țara în care locuiesc.

Modelul certificatului de viață a fost aprobat prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 874/2024 și este disponibil în mai multe variante lingvistice, printre care română-engleză, română-germană, română-spaniolă, română-franceză, română-maghiară și română-italiană.

După completare și certificare, documentul trebuie expediat către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul. Transmiterea se poate face prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele de contact publicate pe site-urile oficiale ale instituțiilor.

Casa de Pensii atrage atenția că pensionarii trebuie să respecte procedura de certificare a documentului.

„Pensionarul nu trebuie să aștepte neapărat o notificare individuală din partea Casei de Pensii pentru a depune certificatul de viață. Legea prevede că certificatul este transmis din proprie inițiativă de beneficiar.

Certificatul de viață trebuie semnat de beneficiar în fața unei autorități legale din statul în care acesta are domiciliul sau reședința permanentă. Autoritatea respectivă trebuie să certifice faptul că semnătura a fost dată în fața sa”, arată Casa de Pensii.

Astfel, pensionarii români stabiliți în străinătate care nu au transmis certificatul până la 30 septembrie trebuie să îl depună cât mai curând pentru a beneficia din nou de plata pensiei și pentru a evita prelungirea suspendării.