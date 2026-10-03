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Unii pensionari ar putea primii bani în plus în decembrie

Unii pensionari ar putea primii bani în plus în decembrie
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Din cuprinsul articolului

Unii pensionari, cei cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi, în decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în baza Ordonanței de urgență nr. 23/2026.

Unii pensionari ar putea primii bani în plus în decembrie

Suma acordată variază între 300 și 500 de lei, în funcție de nivelul veniturilor, iar plata se face automat, fără ca pensionarii eligibili să depună o cerere.

Sprijinul financiar acordat în 2026 ajunge, în total, la 600, 800 sau 1.000 de lei și este împărțit în două tranșe egale. Prima tranșă a fost plătită în luna mai, iar cea de-a doua este acordată în decembrie. Pentru stabilirea dreptului la plata din decembrie este luat în calcul nivelul veniturilor aferente lunii noiembrie 2026.

Pensionarii cu venituri lunare cumulate de până la 1.500 de lei inclusiv primesc o tranșă de 500 de lei în decembrie. Astfel, sprijinul financiar total primit în 2026 ajunge la 1.000 de lei.

Pentru veniturile cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, tranșa acordată în decembrie este de 400 de lei. În acest caz, valoarea totală a ajutorului primit pe parcursul anului este de 800 de lei.

Pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv primesc 300 de lei în decembrie, iar sprijinul financiar total acordat în 2026 ajunge la 600 de lei.

Persoanele ale căror venituri lunare cumulate depășesc 3.000 de lei nu sunt eligibile pentru acest ajutor.

Ce venituri sunt luate în calcul

Pentru tranșa din decembrie, plafonul este stabilit în funcție de drepturile de pensie cuvenite pentru luna noiembrie 2026. Sunt luate în calcul pensiile acordate în sistemul public, pensiile militare de stat și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari.

pensionar

pensionar. Sursa foto: AI

O situație particulară apare atunci când pensionarul primește în noiembrie diferențe de bani aferente unor perioade anterioare. Aceste sume retroactive nu sunt luate în calcul la stabilirea plafonului.

Prin urmare, o plată suplimentară pentru perioade trecute, care majorează temporar suma încasată într-o anumită lună, nu duce automat la pierderea dreptului la ajutor.

Plata către pensionari se face automat

Pensionarii eligibili nu trebuie să depună o solicitare pentru a primi banii. Ajutorul este acordat din oficiu de casele teritoriale de pensii și casele sectoriale de pensii, iar fondurile provin din bugetul de stat.

Măsura se aplică atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor care beneficiază de pensii militare de stat. În cazul pensiilor de urmaș, ajutorul financiar este acordat fiecărui urmaș în parte, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de ordonanță.

De asemenea, cuantumul integral corespunzător categoriei de venit se acordă și în situația în care drepturile de pensie aferente lunii noiembrie sunt cuvenite doar pentru o fracțiune din lună.

Ajutorul este destinat pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii și care au domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de această plată.

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