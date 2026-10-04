Un muncitor din salubritate câștigă în Germania un salariu mediu de aproximativ 34.600 de euro brut pe an, însă veniturile diferă în funcție de experiență, ocupație și regiunea în care lucrează. Salariile pornesc de la aproximativ 27.300 de euro anual și pot ajunge la 40.000 de euro pentru angajații cu experiență. Șoferii care operează mașinile de măturat străzile au venituri medii mai mari, de aproximativ 36.900 de euro brut pe an. În funcție de land, salariile pot începe de la 30.900 de euro, în timp ce în regiunile cu o economie puternică, șoferii cu experiență pot câștiga până la 42.900 de euro anual, potrivit datelor portalului de carieră Stepstone, citate de t-online.de.

La nivel național, angajații care colectează deșeurile beneficiază de un salariu mediu de aproximativ 34.900 de euro brut pe an, echivalentul a circa 2.900 de euro lunar.

Pentru a lucra în salubritate în Germania, nu este obligatorie absolvirea unei școli profesionale de specialitate. De regulă, angajații sunt instruiți direct de serviciile municipale sau de companiile private care activează în acest domeniu.

În perioada de pregătire, aceștia învață să utilizeze echipamentele necesare pentru curățarea străzilor, inclusiv mașinile de măturat și suflantele pentru frunze.

În schimb, șoferii utilajelor de salubritate trebuie să dețină permis de conducere din categoriile C sau CE, deoarece vehiculele utilizate depășesc frecvent 3,5 tone. Cunoștințele tehnice și capacitatea de orientare în trafic sunt, de asemenea, importante pentru desfășurarea activității.

Angajații care se ocupă de colectarea deșeurilor au nevoie, în multe cazuri, de permis pentru conducerea camioanelor, dar și de o bună condiție fizică, având în vedere efortul depus zilnic.

Activitatea lucrătorilor din salubritate are un rol important în menținerea igienei în orașe și în prevenirea unor probleme de sănătate publică. Acumularea deșeurilor poate favoriza apariția dăunătorilor, inclusiv a șobolanilor, care pot transmite diverse boli.

De asemenea, resturile aflate în descompunere pot elibera substanțe poluante, care se pot infiltra în sol și în apele subterane, cu efecte negative asupra mediului.

Prin colectarea deșeurilor și curățarea spațiilor publice, angajații din acest sector contribuie la menținerea unor condiții de igienă și la reducerea riscurilor pentru populație.

În România, salariile din domeniul salubrității sunt considerabil diferite de cele din Germania. O ofertă a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), din februarie 2026, pentru postul de „lucrător pentru salubrizare spații verzi” la ADP Sector 6, prevedea un salariu de 5.550 de lei brut pe lună.

Postul era disponibil cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și normă întreagă, iar angajații beneficiau și de bonuri de masă. Pentru ocuparea acestuia nu erau necesare studii superioare nivelului gimnazial.

Diferențele salariale dintre România și Germania reflectă nivelurile distincte de remunerare de pe cele două piețe ale muncii, însă veniturile efective depind de angajator, atribuțiile postului și condițiile de muncă.