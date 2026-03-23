Românii nu mai merg la muncă în Germania. Berlinul schimbă strategia

Germania se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată de forță de muncă, iar efectele se resimt deja în mai multe sectoare economice. În timp ce numărul lucrătorilor din Europa de Est, inclusiv din România, a început să scadă, autoritățile și angajatorii germani își îndreaptă atenția tot mai mult către piețe îndepărtate, în special către India, potrivit jobbatical.com.

Situația este determinată de un dezechilibru demografic major: generațiile numeroase intrate în piața muncii în perioada postbelică ies treptat la pensie, în timp ce tinerii germani nu sunt suficienți pentru a acoperi golurile din economie. În acest context, companiile se confruntă cu dificultăți inclusiv în ocuparea unor posturi de bază, din domenii precum alimentația publică sau meseriile tradiționale.

Problema a devenit vizibilă încă din 2021, când organizații ale meșteșugarilor din sud-vestul Germaniei au fost contactate de agenții de recrutare din India, care propuneau trimiterea de tineri pentru programe de formare profesională.

Reprezentanți ai camerelor meșteșugărești au recunoscut că multe firme se confruntau deja cu lipsa acută de personal, unele dintre ele riscând chiar să își reducă activitatea.

Un exemplu relevant vine din sectorul măcelăriilor, unde numărul afacerilor de familie a scăzut semnificativ în ultimele decenii. În același timp, interesul tinerilor germani pentru acest tip de meserie a devenit tot mai redus. Lideri ai breslelor locale au explicat că munca este solicitantă, iar noile generații aleg alte cariere, mai puțin solicitante fizic.

În acest context, muncitorii din India au început să ocupe tot mai multe poziții vacante. Primii participanți la programele de ucenicie au ajuns în Germania în 2022, iar numărul lor a crescut rapid în doar câțiva ani, ajungând la câteva sute în anumite sectoare. Pentru mulți angajatori, aceste programe au devenit esențiale pentru menținerea activității.

Motivația celor care aleg să plece este în principal economică. Salariile mai mari din Europa, comparativ cu cele din țara de origine, dar și perspectivele de dezvoltare profesională îi determină pe mulți tineri indieni să accepte programele de formare sau angajare din Germania.

Sistemul dual german, care combină munca practică și pregătirea teoretică, reprezintă o alternativă atractivă la educația universitară tradițională.

Potrivit unor analize realizate de Fundația Bertelsmann, Germania ar avea nevoie de sute de mii de muncitori străini în fiecare an pentru a-și menține echilibrul economic. În lipsa acestora, forța de muncă ar putea înregistra o scădere semnificativă în următoarele decenii, pe fondul îmbătrânirii populației.

Deficitul de personal nu afectează doar companiile private, ci și instituțiile publice. Autoritățile locale semnalează dificultăți în recrutarea personalului pentru educație și alte servicii esențiale. Reprezentanți ai administrațiilor locale au confirmat că, în multe cazuri, candidații sunt căutați deja în afara țării, deoarece piața internă nu mai poate acoperi necesarul.

În paralel, India dispune de o populație tânără numeroasă și de un surplus de forță de muncă, ceea ce o transformă într-o sursă importantă de recrutare internațională. Acordurile bilaterale semnate în ultimii ani între Berlin și New Delhi au facilitat mobilitatea lucrătorilor, inclusiv prin creșterea cotelor de vize pentru muncitorii calificați.