International

Salarii de până la 3.000 de euro pe lună în sectorul HoReCa. Sunt peste 95.000 de posturi

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Sezonul turistic din zona Adriaticii generează o cerere de aproximativ 95.000 de muncitori, cu locuri disponibile în Croația și Muntenegru, în special în HoReCa. Salariile sunt cuprinse între 900 și 3.000 de euro, relatează blic.rs.

Cererea de personal crește înaintea sezonului estival, în special în HoReCa. Salariile sunt pe măsură

Regiunea Adriaticii se confruntă cu un deficit important de forță de muncă în pragul sezonului turistic. Estimările indică necesitatea a aproximativ 95.000 de muncitori pentru activitățile din turism și ospitalitate. Situația este determinată de extinderea activității turistice și de dificultatea angajatorilor de a acoperi toate pozițiile disponibile, în special în sectorul HoReCa.

Datele prezentate de Infostud arată că salariile oferite în acest sector variază între 900 și 3.000 de euro lunar, în funcție de calificare și responsabilități, la care se pot adăuga beneficii precum cazare și masă.

Croația și Muntenegru concentrează cea mai mare parte a cererii

În Croația, autoritățile estimează că pentru sezonul turistic următor vor fi necesari aproximativ 70.000 de lucrători, cu circa 5.000 mai mulți decât în anul precedent. În Muntenegru, datele Camerei de Comerț indică o nevoie de aproximativ 25.000 de lucrători sezonieri.

Doar în Budva, una dintre principalele destinații turistice, este nevoie de cel puțin 5.000 de angajați în turism și ospitalitate. Această cerere ridicată generează oportunități suplimentare pentru lucrătorii din regiune, inclusiv pentru cei din Serbia, unde platformele de recrutare raportează deja o activitate intensă din partea angajatorilor.

De remarcat că Muntenegru și Croația sunt două destinații preferate de turiștii români, în special în plin sezon.

Sectorul HoReCa rămâne principalul angajator de sezon. Ce salarii oferă

Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în domeniul ospitalității. Angajatorii caută în mod constant personal pentru hoteluri, restaurante și complexe turistice.

Printre cele mai solicitate poziții se numără chelnerii, bucătarii, ajutoarele de bucătar, personalul din bucătării, precum și cameristele și personalul de curățenie. În același timp, există cerere și pentru recepționeri, animatori și lucrători în mentenanță, roluri esențiale pentru funcționarea unităților turistice.

Ospătar. Sursa foto: Pixabay

Salariile variază în funcție de calificare și experiență

Nivelul veniturilor diferă semnificativ în funcție de poziție. Chelnerii pot câștiga între 1.200 și 1.600 de euro lunar, în timp ce barmanii ajung la salarii cuprinse între 1.400 și 1.600 de euro.

Recepționerii sunt remunerați, în general, cu sume între 1.300 și 1.500 de euro, iar lucrătorii în mentenanță și meseriașii primesc între 1.100 și 1.300 de euro pe lună. În zonele turistice, vânzătorii pot ajunge la venituri de 1.600–1.800 de euro.

În localuri, cererea este cea mai ridicată pentru bucătari, cu salarii între 1.800 și 2.500 de euro. Șefii de bucătărie pot ajunge până la 3.000 de euro lunar. Gratargii câștigă între 1.400 și 1.900 de euro, iar pizzarii între 1.900 și 2.500 de euro. Ajutoarele de bucătar au venituri de 1.400–1.800 de euro, în timp ce muncitorii necalificați din bucătărie câștigă între 900 și 1.400 de euro.

Dezechilibrul dintre cerere și oferta de candidați persistă

Deși numărul locurilor de muncă este ridicat, cele mai multe aplicări sunt înregistrate pentru pozițiile mai puțin specializate, precum recepționeri, cameriste și muncitori în bucătărie.

În schimb, pozițiile care necesită calificare, precum bucătari, patiseri, specialiști la grătar și pizzaioli, atrag mai puțini candidați.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale