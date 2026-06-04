O gravă tragedie aviatică a avut loc joi după-amiază în Croația, unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în mod violent. Accidentul s-a soldat cu decesul a cel puțin patru persoane care se aflau la bordul aeronavei. Impactul fatal a avut loc în proximitatea localității Medulin, o cunoscută stațiune turistică amplasată în partea de sud a peninsulei Istria, la Marea Adriatică, conform jutarnji.hr.

Imediat după producerea nefericitului eveniment, autoritățile croate au declanșat o alertă de amploare. Publicația locală Jutarnji List a raportat că echipe numeroase de salvatori, autospeciale de pompieri, echipaje de poliție și ambulanțe s-au deplasat de urgență la locul accidentului pentru a asigura perimetrul și pentru a acorda primul ajutor, însă din păcate medicii nu au mai putut face nimic pentru pasageri.

Bilanțul oficial al victimelor a fost confirmat de o autoritate medicală locală. Tatjana Cemerikic, directoarea institutului regional pentru servicii medicale de urgență, a oferit o declarație oficială în care a precizat că patru persoane au murit în accident. Până în acest moment, oficialitățile nu au comunicat public identitățile sau cetățenia celor care și-au primit viața în urma prăbușirii.

Din primele date colectate de presa din Croația, aparatul de zbor venea din Austria și avea ca destinație finală aeroportul sportiv din Medulin. Martorii oculari și specialiștii din aviația locală încearcă să înțeleagă ce a putut provoca prăbușirea bruscă a avionului cu doar câteva momente înainte de momentul în care trebuia să atingă pista.

Un pilot din regiune, Nijaz Delic, a oferit detalii importante jurnaliștilor de la Jutarnji List, subliniind faptul că persoana de la manșă nu era un începător, ci un pilot experimentat.

„Nu știu cum s-a întâmplat accidentul. Din motive necunoscute mie, pilotul, care avea experiență și se pregătea să aterizeze pe aeroportul sportiv din Medulin, a început o manevră în spirală deasupra gropii de gunoi Kastijun și apoi s-a prăbușit la pământ”, a afirmat Delic.

Manevra neobișnuită descrisă de martori ridică numeroase semne de întrebare cu privire la starea tehnică a aparatului de zbor sau la o eventuală problemă medicală subită a pilotului.

Pentru a elucida misterul din spatele acestei catastrofe, autoritățile aviatice croate au deschis imediat o anchetă extinsă. Anchetatorii vor analiza toate elementele disponibile, de la epava aeronavei și condițiile meteorologice din momentul zborului, până la comunicațiile radio, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele tehnice sau umane care au provocat această prăbușire tragică.