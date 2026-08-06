Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite (NTSB) a deschis o anchetă după ce elicopterul Marine One, care îl transporta pe președintele Donald Trump, și un avion comercial s-au aflat marți la o distanță mai mică decât cea de siguranță în apropierea aeroportului Ronald Reagan din Washington. Casa Albă susține că președintele nu s-a aflat în niciun moment în pericol.

NTSB a anunțat miercuri, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că investighează incidentul produs între elicopterul prezidențial și un avion comercial.

„NTSB investighează în legătură cu un incident semnalat între Marine One şi un avion comercial care a decolat de pe DCA”, aeroportul Ronald Reagan din apropierea capitalei federale Washington, a transmis agenția, fără a oferi alte detalii.

Marine One este indicativul folosit pentru orice elicopter al Corpului Pușcașilor Marini atunci când președintele Statelor Unite se află la bord. În cazul deplasărilor cu avionul prezidențial, indicativul utilizat este Air Force One.

Kush Desai, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat pentru AFP că zborurile Marine One sunt operate de piloți cu o pregătire de cel mai înalt nivel.

„Zborurile Marine One sunt pilotate de unii dintre cei mai buni piloţi din lume. Preşedintele nu a fost niciun moment în pericol”, a afirmat acesta.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a precizat că analiza preliminară indică o reducere temporară a distanței de siguranță dintre cele două aeronave.

„Potrivit analizelor sale preliminare de securitate, a existat o pierdere momentană a distanţei de siguranţă, după care cele două aeronave au continuat să se îndepărteze una de cealaltă”, a transmis FAA.

Instituția a precizat că, pe durata incidentului, controlorul de trafic aerian a menținut permanent legătura atât cu pilotul avionului comercial, cât și cu echipajul elicopterului Marine One.

„Controlorul de trafic aerian a rămas în contact atât cu pilotul avionului comercial, cât şi cu pilotul Marine One în timpul acestei pierderi de distanţă”, a mai transmis autoritatea americană.

FAA a anunțat că va continua investigația și că va adopta toate măsurile necesare în funcție de concluziile anchetei.

Potrivit The Wall Street Journal, incidentul a avut loc în jurul orei locale 14:30. La acel moment, un avion Embraer E-170 al companiei American Airlines, operat de filiala Envoy Air, decolase de pe aeroportul Ronald Reagan.

În același timp, elicopterul Marine One se îndrepta către baza aeriană Andrews, unde Donald Trump urma să se îmbarce în avionul prezidențial pentru o deplasare în California.

Conform publicației americane, normele de siguranță impun o separare de cel puțin 2,4 kilometri pe orizontală și 150 de metri pe verticală între aeronave.

FAA a înăsprit regulile de siguranță în zona aeroportului Ronald Reagan după accidentul produs în ianuarie 2025, când un avion de linie și un elicopter militar Black Hawk s-au ciocnit în apropierea Washingtonului, accident în care și-au pierdut viața 67 de persoane.