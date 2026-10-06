Președintele american Donald Trump a aprobat un plan de executare prin împușcare a fostului maior al armatei care a comis un atac armat în 2009, soldat cu 13 morți la Fort Hood, Texas, a anunțat luni Pentagonul, citat de The Wall Street Journal.

Nidal Hasan, un musulman născut în SUA care a lucrat la bază ca psihiatru, a fost condamnat la moarte în 2013 de un juriu format din colegi ofițeri. Hasan a spus că încerca să-și apere colegii musulmani despre care credea că au fost vizați pe nedrept de forțele americane.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, a recomandat ca Nidal Hasan să fie executat prin împușcare, iar Donald Trump a aprobat acest lucru, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Secretarul Armatei va stabili ora și locul execuției”, a scris Parnell. „Ziua judecății pentru Hasan a venit în sfârșit.”

Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns imediat la întrebările despre motivul pentru care Pete Hegseth a recomandat un pluton de execuție sau când ar putea avea loc aceasta.

Un avocat al lui Nidal Hasan nu a putut fi identificat luni. În timpul procesului, Hasan a acționat ca propriul său avocat și nu a oferit nicio apărare pentru atacul din 5 noiembrie 2009.

Familiile unora dintre cele 13 persoane ucise și ale unora dintre cele 31 rănite în atac au cerut condamnarea la moarte exact la momentul respectiv, a relatat The Wall Street Journal.

Decizia vine la câteva zile după ce guvernatorul republican al statului Tennessee a oprit execuțiile în stat, după ce o femeie condamnată pentru crimă a supraviețuit la două doze de injecție letală. Execuția eșuată a dus la o nouă examinare a lanțului secret de aprovizionare cu droguri pentru injecții letale.

Anul trecut, Carolina de Sud a executat un bărbat condamnat pentru o dublă crimă comisă prin împușcare în 2001, prima persoană din SUA în ultimii 15 ani.