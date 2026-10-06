Trump aprobă executarea prin împușcare a ofițerului musulman care a comis masacrul de la Fort Hood
- Iuliu Vlădescu
- 6 octombrie 2026, 07:26
Președintele american Donald Trump a aprobat un plan de executare prin împușcare a fostului maior al armatei care a comis un atac armat în 2009, soldat cu 13 morți la Fort Hood, Texas, a anunțat luni Pentagonul, citat de The Wall Street Journal.
Nidal Hasan, un ofițer musulman care a ucis 13 oameni
Nidal Hasan, un musulman născut în SUA care a lucrat la bază ca psihiatru, a fost condamnat la moarte în 2013 de un juriu format din colegi ofițeri. Hasan a spus că încerca să-și apere colegii musulmani despre care credea că au fost vizați pe nedrept de forțele americane.
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a recomandat ca Nidal Hasan să fie executat prin împușcare, iar Donald Trump a aprobat acest lucru, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat pe rețelele de socializare.
„Secretarul Armatei va stabili ora și locul execuției”, a scris Parnell. „Ziua judecății pentru Hasan a venit în sfârșit.”
Nu se știe de ce a decis Hegseth execuția prin împușcare
Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns imediat la întrebările despre motivul pentru care Pete Hegseth a recomandat un pluton de execuție sau când ar putea avea loc aceasta.
Un avocat al lui Nidal Hasan nu a putut fi identificat luni. În timpul procesului, Hasan a acționat ca propriul său avocat și nu a oferit nicio apărare pentru atacul din 5 noiembrie 2009.
Decizia de executare prin împușcare, după eșecul din cazul Christa Pike
Familiile unora dintre cele 13 persoane ucise și ale unora dintre cele 31 rănite în atac au cerut condamnarea la moarte exact la momentul respectiv, a relatat The Wall Street Journal.
Decizia vine la câteva zile după ce guvernatorul republican al statului Tennessee a oprit execuțiile în stat, după ce o femeie condamnată pentru crimă a supraviețuit la două doze de injecție letală. Execuția eșuată a dus la o nouă examinare a lanțului secret de aprovizionare cu droguri pentru injecții letale.
Anul trecut, Carolina de Sud a executat un bărbat condamnat pentru o dublă crimă comisă prin împușcare în 2001, prima persoană din SUA în ultimii 15 ani.