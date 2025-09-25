SUA pregătesc prima execuție militară după șase decenii

Execuția militară a lui Nidal Hasan, fost psihiatru militar și autor al atacului armat de la Fort Hood din 2009, ar putea fi autorizată în curând de președintele Statelor Unite, conform unui oficial de rang înalt al Departamentului Apărării.

Această decizie, dacă va fi aprobată, ar marca prima execuție sub jurisdicție militară americană după mai bine de șase decenii.

„Sunt 100% angajat să mă asigur că pedeapsa cu moartea va fi pusă în aplicare pentru Nidal Hasan. Acest terorist sălbatic merită cea mai dură pedeapsă legală pentru atacul său din 2009 la Fort Hood”, a declarat Pete Hegseth, secretarul pentru război, citat în limba română.

Nidal Hasan a fost condamnat la moarte în 2013, după ce un juriu militar l-a găsit vinovat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea altor 32 în cadrul atacului armat de la Fort Hood, Texas.

Incidentul a avut loc pe 5 noiembrie 2009, când Hasan a intrat în Centrul de Pregătire al Soldaților echipat cu o armă semi-automată și a deschis focul asupra colegilor săi de unitate.

Deși inițial Pentagonul clasificase atacul drept „violență la locul de muncă”, decizia a atras critici acerbe din partea parlamentarilor, familiilor victimelor și experților în securitate națională, care au susținut că motivațiile ideologice și teroriste au fost astfel minimalizate.

Hasan a declarat în timpul procesului că atacul era necesar pentru a proteja „Imperiul Islamic” de forțele americane.

După ani de apeluri, ultima provocare juridică a lui Hasan a fost respinsă în aprilie 2025, deschizând calea pentru executarea sentinței.

El se află în închisoarea U.S. Disciplinary Barracks de la Fort Leavenworth, Kansas, unde a stat pe lista de condamnare la moarte timp de mai bine de un deceniu.

Valul de reacții nu a întârziat să apară. Oficialii Departamentului Apărării și ai armatei susțin că execuția este necesară pentru a respecta legea și pentru a aduce justiție victimelor.

Pete Hegseth a afirmat:

„Victimele și supraviețuitorii merită dreptate fără întârzieri.” În prezent, Hasan este unul dintre doar patru prizonieri care se confruntă cu pedeapsa capitală în cadrul jurisdicției militare americane.

Experții în securitate și analiștii juridici au remarcat că acest caz ridică întrebări asupra modului în care armata americană gestionează infracțiuni cu motivație teroristă internă.

De asemenea, familiile victimelor au insistat ca execuția să fie aplicată în cel mai sigur mod posibil, respectând rigorile legii.

Execuția militară a lui Hasan ar putea avea implicații majore atât pe plan național, cât și internațional.

Pe de o parte, reprezintă un precedent pentru modul în care SUA aplică pedeapsa capitală în cazurile de atacuri teroriste interne.

Pe de altă parte, succesul implementării ar putea consolida percepția asupra angajamentului armatei și guvernului american față de siguranța propriilor membri și cetățeni.

Din punct de vedere politic, această decizie ar putea fi interpretată ca un mesaj clar împotriva radicalizării interne și a terorismului ideologic.