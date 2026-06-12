Cel puțin trei tornade au provocat distrugeri semnificative în apropierea orașului Chicago, în statul Illinois, în timp ce un val de furtuni severe traversează regiuni întinse din Midwestul și nord-estul Statelor Unite, potrivit Associated Press.

Fenomenele meteo au avariat locuințe, au doborât copaci și stâlpi de electricitate și au generat întreruperi de curent pentru sute de mii de persoane.

Autoritățile locale au emis avertismente de tornadă pentru mai multe zone din Illinois, Indiana și Michigan, în timp ce numeroase zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturi importante din Chicago, New York și Philadelphia.

Deși pagubele materiale sunt importante, oficialii au anunțat că nu au fost raportate decese în zonele cele mai afectate de tornade.

Un nor în formă de pâlnie a traversat localitatea Merrillville, aflată la aproximativ 53 de kilometri sud-est de Chicago. Poliția locală le-a cerut locuitorilor să se adăpostească imediat, în timp ce echipele de intervenție au început evaluarea daunelor.

În orașul Streator, autoritățile au deschis un centru de reunificare pentru familiile afectate și persoanele evacuate. Primarul Tara Bedei a precizat că nu au fost raportate victime.

„Suntem incredibil de recunoscători pentru siguranța locuitorilor noștri și pentru acțiunea rapidă a personalului de urgență”, a declarat aceasta.

Printre cei afectați se numără și familia lui Shane Tipton, din Unionville, Missouri. Potrivit fiicei sale, Kylie Rouse, familia a reușit să îl evacueze pe bunicul în vârstă de 87 de ani din locuința mobilă cu doar câteva momente înainte ca tornada să o distrugă complet.

DEVASTATING DAMAGE: Another day of powerful tornadoes ripped through Illinois Thursday. Illinois State Police reported damage to structures on the south side of Streator. Check out this drone video from @bclemms: pic.twitter.com/BY9IJl5reP — WeatherNation (@WeatherNation) June 12, 2026

După ce s-au îndepărtat într-o zonă sigură, au privit cum vântul a spulberat casa. Mobilierul, electrocasnicele și bunurile personale au fost împrăștiate pe kilometri întregi, iar unul dintre câinii familiei este în continuare dispărut.

„Totul este distrus. Dacă bunicul meu ar fi fost acolo, nu ar fi avut nicio șansă să supraviețuiască”, a declarat Kylie Rouse pentru Associated Press.

Furtunile au provocat pagube majore și la adăpostul Animal Protective League din Springfield, Illinois. Acoperișurile celor două clădiri principale au fost smulse de vânt, însă niciunul dintre animalele găzduite nu a fost rănit.

Aproximativ 150 de pisici și 28 de câini au fost relocați temporar cu ajutorul comunității locale, al medicilor veterinari și al altor organizații pentru protecția animalelor.

„Este un miracol. Am fost extrem de norocoși să nu existe răniți, nici oameni, nici animale”, a declarat directoarea executivă a organizației, Deana Corbin.

Condițiile meteo severe au perturbat puternic traficul aerian. Aeroporturile internaționale O'Hare și Midway din Chicago, precum și aeroportul John F. Kennedy din New York au impus temporar restricții de decolare.

Final moments of the tornado that hit Streator, Illinois. pic.twitter.com/tCbeip9Atm — Nate (@nse_wx) June 11, 2026

Potrivit platformei FlightAware, peste 1.000 de zboruri cu plecare sau sosire în Chicago au fost întârziate ori anulate în ultimele două zile.

În paralel, compania Commonwealth Edison a anunțat că numeroși stâlpi și cabluri electrice au fost doborâți de furtuni. Sute de mii de consumatori au rămas fără energie electrică, iar echipele de intervenție lucrează pentru restabilirea alimentării.

În timp ce sistemul atmosferic responsabil pentru furtuni se deplasează spre est, meteorologii avertizează că regiunea va fi afectată de temperaturi ridicate și umiditate accentuată.

Serviciul Național de Meteorologie estimează că temperaturile resimțite pe Coasta de Est ar putea depăși 38 de grade Celsius în unele zone. Autoritățile din Philadelphia au declarat stare de urgență sanitară din cauza caniculei și au deschis centre speciale de răcorire pentru populație.