Update 07:29. Conform celor mai recente informații, două persoane au murit, iar echipele de salvare caută alți supraviețuitori printre dărâmături.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7,7, s-a produs sâmbătă dimineață în largul coastei Indoneziei, în apropierea insulei Flores. Seismul a fost urmat de mai multe replici, iar autoritățile au emis o avertizare de tsunami pentru mai multe regiuni, potrivit AP.

Agenția de Meteorologie, Climatologie și Geofizică din Indonezia (BMKG) a emis o avertizare de tsunami pentru anumite zone din provinciile Nusa Tenggara de Est, Nusa Tenggara de Vest, Sulawesi de Sud și Sulawesi de Sud-Est.

Locuitorii au fost îndemnați să se îndepărteze de plaje și de malurile râurilor și să se refugieze pe terenuri mai înalte. Autoritățile au monitorizat nivelul apei de-a lungul coastelor pentru a identifica eventuale modificări.

Cutremurul submarin, produs la mică adâncime, a fost localizat în apropierea insulei Flores, potrivit informațiilor transmise de Associated Press.

Seismul a fost resimțit pe o mare parte a insulei Flores. Primele informații indicau pagube la locuințe și la infrastructura publică, însă autoritățile nu au oferit încă o evaluare completă a numărului de clădiri afectate sau al eventualelor victime.

Yohanna Embu, o locuitoare din Sikka, în provincia Nusa Tenggara de Est, a relatat că mai multe construcții au fost avariate, iar oamenii speriați au fugit spre zone mai înalte.

„Multe clădiri de aici au fost avariate. Am văzut că sala de așteptare de la terminalul portuar din Maumere s-a prăbușit”, a spus ea.

Studenții de la St. Peter Major Seminary participau la liturghia de dimineață când acoperișul unei săli de adunări s-a prăbușit. Oamenii au fugit panicați din clădire, a declarat părintele Guidelbertus Tanga, rectorul seminarului.

„Studenții și călugărițele noastre au fugit în panică sub un acoperiș care se prăbușea. Cel puțin un preot a suferit o fractură la picior după ce a sărit de la etajul al doilea al unei clădiri în timpul cutremurului”, a spus Tanga.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a înregistrat seismul la aproximativ ora 4:58, ora locală, la o adâncime de 35 de kilometri. Cutremurul a fost urmat de cel puțin trei replici.

BMKG a emis o avertizare timpurie de tsunami pentru mai multe regiuni din Indonezia, potrivit Reuters.

Centrul australian de avertizare împotriva tsunamiurilor a transmis, separat, că seismul submarin „nu va reprezenta o amenințare de tsunami pentru continentul australian, insule sau teritorii”.

Indonezia este un arhipelag format din peste 17.000 de insule și se află pe „Inelul de Foc” al Pacificului, o zonă caracterizată prin activitate seismică și vulcanică intensă.

În decembrie 1992, un cutremur cu magnitudinea 7 a provocat un tsunami care a ucis aproximativ 2.500 de persoane pe insula Flores.