Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 s-a produs marți seară, 11 august 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul, înregistrat la ora 20:21, a avut loc la o adâncime de 140 de kilometri, iar mai multe persoane au relatat că mișcarea seismică a fost resimțită inclusiv în București. Mișcarea tectonică a fost înregistrată la ora 20:21:16, potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a produs în județul Buzău, la o adâncime de 140 de kilometri.

„Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP transmite: În ziua de 11 August 2026, la ora 20:21:16 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 140.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52km SE de Sfantu-Gheorghe, 57km E de Brasov, 62km S de Buzau, 66km S de Focsani, 76km N de Ploiesti”, a transmis INCDFP.

După producerea cutremurului, unele persoane au relatat că mișcarea seismică a fost simțită și în București.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a emis, după producerea seismului, un mesaj prin care sfătuiește populația să își păstreze calmul, avertizând că pot urma replici. Reprezentanții ISU au anunțat că sunt efectuate recunoașteri în teren pentru identificarea eventualelor consecințe și că, până în acel moment, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.

„Cutremur Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului. În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112. Detalii privind modul de comportare înainte de cutremur, în timpul cutremurului și după eveniment regăsiți pe platforma națională www.fiipregatit.ro, sursa oficială pentru informare în pregătirea pentru situații de urgență din România”, a transmis ISU București.