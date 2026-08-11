Cel puțin 224 de persoane au murit și peste 600 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 7,4 produs luni dimineață în Columbia, potrivit noului bilanț publicat marți de Asociația Primarilor. Seismul a lovit puternic orașele Cali, Pereira, Manizales și Quibdo, unde peste 165 de clădiri au fost distruse.

Orașele Cali, Pereira, Manizales și Quibdo, aflate în vestul Columbiei, se numără printre zonele afectate de cutremur. Primarii au anunțat că seismul cu magnitudinea 7,4, produs luni dimineață, a distrus peste 165 de clădiri.

Papa Leon al XIV-lea s-a declarat marți „profund afectat” de cutremur, potrivit Vaticanului.

Papa, ”profund afectat de vestea tristă a cutremurului care a afectat grav mai multe regiuni în Columbia şi s-a soldat cu numeroase victime şi răniţi”, se roagă pentru toate victimele, se arată într-o telegramă transmisă în numele lui Leon al XIV-lea de către numărul doi de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin, președintelui Conferinței Episcopale Columbiene.

La Pereira, oraș din regiunea turistică a cafelei, au fost înregistrate zeci de decese. Zona a mai fost afectată în 1999 de un cutremur în urma căruia au murit aproape 1.200 de persoane.

”Nu avem curent. Sincer, avem impresia că ne aflăm într-un oraş zombi. Sincer, e foarte trist”, a declarat un muncitor independent, Juan David Gaitan.

Un alt localnic a descris momentul în care a început cutremurul.

”Sincer, nu-mi vine, în continuare, să cred”, declară un tatuator, Andres Hernandez. ”Am avut impresia că sunt într-un scenariu de film, pentru că vedeam stâlpii, cablurile, totul mişcându-se. Îmi fac griji pentru familia mea, pentru prieteni”.

În Manizales, oraș aflat la aproximativ 50 de kilometri de Pereira, unul dintre turnurile catedralei s-a rupt. La Bogota, locuitorii au ieșit din case luni dimineață, unii dintre ei fiind surprinși de cutremur în pijamale. Ulterior, oamenii s-au întors în locuințe, iar în capitală nu au fost semnalate pagube.

Amploarea dezastrului a determinat reacții din numeroase țări. Mai multe state din America Latină, precum și Israelul, Spania și Franța și-au exprimat susținerea pentru Columbia.

Uniunea Europeană a anunțat mobilizarea serviciului satelitar Copernicus pentru sprijinirea operațiunilor de salvare.

Statele Unite, aliate ale noului Guvern columbian, au anunțat un ajutor de 15,5 milioane de dolari pentru gestionarea situațiilor de urgență. Cântăreața Shakira a transmis pe X ”toată forţa şi dragostea” pentru țara sa.

Seismul a provocat schimbări și în programul competițiilor sportive.

Meciurile programate în această săptămână au fost amânate, inclusiv două partide care urmau să se dispute în Columbia în competițiile Libertadores și Sudamericana.