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Explozie la un centru comercial din Japonia după cutremurul de 7,1. Mai multe persoane, prinse sub dărâmături

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Explozie la un centru comercial din Japonia după cutremurul de 7,1. Mai multe persoane, prinse sub dărâmăturiKumamoto, Japonia / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un centru comercial din prefectura Kumamoto, din sud-vestul Japoniei, a fost zguduit marți seară de o explozie puternică, la scurt timp după cutremurul cu magnitudinea 7,1 care a lovit regiunea, potrivit Reuters.

Autoritățile au anunțat că mai multe persoane au rămas blocate în interiorul clădirii, iar echipele de intervenție desfășoară operațiuni de salvare.

Explozia s-a produs la centrul comercial Aeon Mall Kumamoto, din localitatea Kashima, în jurul orei 18:00, ora locală. Primele informații transmise de pompieri și poliție indică faptul că o parte din etajul al doilea s-a prăbușit, iar mai multe persoane au fost rănite și transportate la spital. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat numărul victimelor și nici gravitatea rănilor.

O parte a clădirii s-a prăbușit, iar salvatorii caută supraviețuitori

Potrivit Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor din Japonia, pompierii au primit mai multe apeluri de urgență care semnalau o explozie puternică și degajări de fum alb din interiorul centrului comercial.

Imaginile surprinse din elicopterul postului public NHK arată distrugeri importante. O parte din pereții exteriori ai clădirii a fost smulsă, structura metalică a rămas expusă, iar o porțiune din acoperiș s-a prăbușit. Pe acoperiș este vizibil și un crater de mari dimensiuni.

Explozia a avut loc după seismul puternic din Kumamoto

Incidentul s-a produs la aproximativ o oră după cutremurul care a afectat prefectura Kumamoto. Seismul, evaluat inițial la magnitudinea 7,1 de Agenția Meteorologică a Japoniei, a provocat pene de curent, incendii, avarii la drumuri și suspendarea transportului feroviar și aerian.

Serviciul Geologic al SUA (USGS) a revizuit magnitudinea la 6,8

În localitatea Kashima, unde se află centrul comercial, zguduiturile au fost suficient de puternice pentru a provoca avarii structurale, iar autoritățile analizează dacă explozia are legătură directă cu efectele cutremurului.

Până în acest moment, cauza exactă a deflagrației nu a fost stabilită.

Autoritățile continuă intervenția

Pompierii, polițiștii și echipele de intervenție continuă căutările în zona afectată pentru a identifica eventuale persoane rămase sub dărâmături.

Autoritățile japoneze au precizat că investigația privind cauza exploziei este în desfășurare și că bilanțul victimelor poate fi actualizat pe măsură ce operațiunile de salvare avansează.

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