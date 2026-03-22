Două clădiri prăbușite în Istanbul în urma unei explozii. Cel puțin cinci persoane, prinse sub dărâmături

Două clădiri prăbușite în Istanbul în urma unei explozii. Cel puțin cinci persoane, prinse sub dărâmăturiExplozie Istanbul. Sursă foto: Captură video
Două clădiri alăturate s-au prăbușit duminică în Istanbul, în urma unei explozii care, potrivit primelor informații, ar fi fost provocată de o acumulare de gaz natural. Incidentul a avut loc în cartierul Fatih, o zonă cunoscută pentru clădirile vechi și vulnerabile, relateaza turkiyetoday.. Autoritățile au intervenit de urgență, iar echipele de salvare au început imediat căutările printre dărâmături.

Explozie urmată de prăbușiri în Istanbul

Potrivit autorităților locale, explozia s-a produs într-una dintre clădiri în cursul după-amiezii, iar unda de șoc a dus la prăbușirea acesteia și a unei clădiri învecinate. Guvernoratul din Istanbul a anunțat că, în urma evaluărilor inițiale, se suspectează că incidentul a fost cauzat de gaz natural.

În urma exploziei, cinci persoane au rămas prinse sub dărâmături.

La locul incidentului au fost mobilizate echipe ale Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia (AFAD), pompieri și echipaje medicale. Operațiunile de căutare și salvare au fost demarate imediat după producerea incidentului. Autoritățile au transmis că trei dintre persoanele blocate au fost scoase de sub dărâmături și transportate la spital.

În același timp, intervenția continuă pentru salvarea celorlalte două persoane rămase sub ruine.

Explozie Istanbul

Explozie Istanbul. Sursă foto: Captură video

Incidentul, cu puțin timp înaintea meciului Turcia – România

Evenimentul are loc cu doar câteva zile înaintea partidei dintre Turcia și România, programată joi, 26 martie, pe stadionul lui Beșiktaș.

Meciul face parte din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială organizată în această vară în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Probleme vechi în cartierul Fatih din Istanbul

Zona în care s-a produs incidentul este cunoscută pentru riscurile ridicate legate de siguranța clădirilor. O mare parte dintre imobilele din Fatih sunt vechi, fiind construite înainte de introducerea standardelor moderne de rezistență seismică. Densitatea urbană și condițiile solului contribuie la vulnerabilitatea clădirilor, iar procesul de modernizare nu a fost finalizat.

Datele Municipalității Metropolitane din Istanbul arată că în district există 39.786 de unități considerate vulnerabile.

Problemele structurale din zonă nu sunt noi. În 2025, o clădire abandonată cu trei etaje s-a prăbușit în același cartier în urma unui cutremur, fără a provoca victime. Aceste situații evidențiază riscurile existente în anumite zone ale orașului și necesitatea accelerării lucrărilor de reabilitare.

