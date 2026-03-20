Montella a câștigat primul meci cu Mircea Lucescu. Turcia beneficiază de cei mai buni jucători în barajul cu România

Naționala Turciei a făcut public lotul preliminar pentru duelurile decisive din finalul lunii martie, iar lista selecționerului Vincenzo Montella confirmă așteptările: adversarul României vine cu un nucleu solid, format din jucători care evoluează la cel mai înalt nivel în Europa. În acest moment, este evident că lotul României este net inferior Turciei.

Confruntarea dintre România și Turcia este programată pe 26 martie, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Miza este uriașă. Nu este doar un meci eliminatoriu, ci începutul unui mini-turneu de două partide care poate decide calificarea.

Indiferent de rezultatul primei confruntări, ambele echipe vor mai disputa încă un meci pe 31 martie. Câștigătoarea va merge mai departe spre obiectivul final, în timp ce învinsa va întâlni echipa pierzătoare din cealaltă semifinală, dintre Slovacia și Kosovo.

Lista preliminară anunțată de Vincenzo Montella cuprinde 30 de jucători. Este un lot extins, din care vor fi aleși doar 23 de fotbaliști pentru fiecare meci, conform regulamentului.

Selecția arată clar direcția tehnicianului italian. Turcia mizează pe jucători versatili, cu experiență internațională, dar și pe tineri talentați care pot face diferența în momentele cheie.

În poartă apar nume cunoscute din campionatele puternice. Altay Bayindir, legitimat la Manchester United, este unul dintre portarii pe care se bazează Montella. Alături de el se află Mert Günok, dar și Muhammed Sengezer și Ugurcan Cakir.

Linia defensivă este construită în jurul unor jucători cu experiență în campionate de top. Zeki Celik, care evoluează la AS Roma, și Merih Demiral sunt piese importante. În același compartiment apare și Ferdi Kadıoğlu, jucător crescut în fotbalul olandez și remarcat pentru aportul ofensiv.

Zona mediană este, probabil, cea mai echilibrată și valoroasă parte a lotului turc. Aici apare numele lui Hakan Calhanoglu, liderul echipei și unul dintre cei mai constanți mijlocași din Europa, legitimat la Inter.

Alături de el sunt convocați jucători precum Orkun Kökçü, Salih Ozcan sau Kaan Ayhan. Toți au experiență în competiții internaționale și pot controla ritmul jocului.

Acest compartiment este esențial în duelul cu România. Capacitatea Turciei de a dicta jocul și de a crea faze de atac va depinde în mare măsură de prestația acestor jucători.

În ofensivă, Montella a ales un mix interesant. Printre cei convocați se numără Arda Güler, una dintre cele mai promițătoare vedete ale generației sale, legitimat la Real Madrid.

De asemenea, apare și Kenan Yıldız, care evoluează la Juventus, dar și Barış Alper Yılmaz sau Kerem Akturkoglu.

Lista este completată de jucători precum Irfan Can Kahveci, Deniz Gül sau Semih Kılıçsoy. Este un atac variat, capabil să pună probleme oricărei defensive.

Reprezentanții federației turce au anunțat și calendarul premergător partidei. Reunirea lotului este programată pe 23 martie, la prânz.

Jucătorii vor ajunge treptat la echipa națională, în funcție de programul meciurilor de club. Este o situație obișnuită în perioadele internaționale, însă poate influența timpul de pregătire efectivă.

Totodată, selecționerul Vincenzo Montella va susține conferința de presă oficială pe 25 martie, la ora locală 13:45, ceea ce în România înseamnă 12:45.

Confruntarea din 26 martie este privită ca un moment decisiv pentru ambele echipe. Turcia vine cu un lot valoros, dar și cu presiunea rezultatelor.

Prezența unor jucători de top din campionate precum Premier League, Serie A sau La Liga arată clar nivelul adversarului. În același timp, România va trebui să găsească soluții pentru a contracara atât experiența, cât și energia tinerilor din echipa turcă.