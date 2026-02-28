Sport

Două staruri de la Liverpool, pe lista lui Inter. Cristi Chivu pregătește, deja, următorul sezon

Două staruri de la Liverpool, pe lista lui Inter. Cristi Chivu pregătește, deja, următorul sezon
Inter Milano vizează transferurile lui Curtis Jones și Giovanni Leoni de la Liverpool, cu scopul de a întăriri linia de mijloc și apărarea pentru sezonul 2026-2027, relatează Footbal Italia.

Inter Milano este interesată de doi jucători de la Liverpool, mijlocașul Curtis Jones și tânărul fundaș Giovanni Leoni. Presa italiană notează că echipa antrenată de Cristian Chivu ar putea demara negocierile în perioada de transferuri de vară.

Inter va forța transferul lui Curtis Jones, de la Liverpool

Pe Curtis Jones, Inter a încercat să-l transfere în luna ianuarie, însă mutarea nu s-a concretizat. În acea perioadă, clubul italian era pregătit să acționeze doar în cazul în care Davide Frattesi ar fi părăsit echipa, dar mijlocașul englez a rămas la Milano.

În perspectiva verii, situația ar putea fi diferită, având în vedere că mai mulți mijlocași importanți ai lui Inter se află pe picior de plecare.

Posibile plecări din linia de mijloc a lui Inter

Henrikh Mkhitaryan este aproape de finalul contractului, Hakan Calhanoglu ar putea reveni la Galatasaray, iar Nicolo Barella ar putea încheia perioada de vârf la clubul italian.

Astfel, Inter ar putea relua discuțiile pentru Curtis Jones. În ianuarie, au existat discuții despre un eventual împrumut cu opțiune de cumpărare în valoare de 40 de milioane de euro. Totodată, dacă mijlocașul nu va semna un nou contract cu Liverpool, acesta va intra, din vară, în ultimul an de contract, ceea ce poate facilita transferul.

Hakan Çalhanoğlu, Inter Milano

Hakan Çalhanoğlu, Inter Milano. Sursa foto: facebook / Champions League

Giovanni Leoni, tânărul fundaș al lui Liverpool, în vizorul lui Inter

În ceea ce îl privește pe Giovanni Leoni, Inter este interesată de fundașul de 19 ani, achiziționat de Liverpool în vara trecută pentru 35 de milioane de euro. Leoni a fost jucătorul lui Chivu la Parma în ultima parte a sezonului precedent, însă a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat la primul său meci ca titular pentru Liverpool, jucând doar 81 de minute în actuala stagiune.

Presa italiană susține că Liverpool ar putea fi dispusă să-l împrumute în sezonul 2026-27 pentru a-i asigura jocuri în picioare, iar Inter ar putea reprezenta o destinație potrivită.

Amintim că, la mijlocul săptămânii, Inter a fost eliminată din Liga Campionilor, de Bodo/Glimt. Totuși, în Serie A, este lider detașat, cu zece puncte în plus față de Milan, principala urmăritoare.

