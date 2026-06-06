La un an de când a preluat banca tehnică a lui Inter Milano, Cristian Chivu se bucură de aprecierea clubului și a suporterilor, după un sezon în care a reușit să cucerească titlul în Italia și să fie desemnat antrenorul sezonului. Pentru a marca împlinirea unui an de la numirea sa, gruparea milaneză a publicat un material care surprinde momentele din prima zi a românului la conducerea echipei.

Imaginile în care Chivu semnează contractul și conduce primul antrenament sunt însoțite de melodia Dragostea din tei, una dintre cele mai cunoscute piese ale formației O-Zone.

Recent, tehnicianul a vorbit despre parcursul sezonului trecut, dificultățile întâmpinate și provocările care îl așteaptă în noua stagiune. Deși sezonul 2025-2026 s-a încheiat cu succes pentru Inter, Chivu a recunoscut că au existat momente în care s-a temut că lucrurile ar putea lua o turnură nefavorabilă.

„Am avut niște gânduri, mai ales după înfrângerile cu Udinese și Juve… Pentru o clipă, am crezut că totul s-ar putea să meargă prost, dar apoi am văzut că clubul nu avea aceeași percepție ca mine. De fapt, m-au susținut imediat. Am simțit doar sprijin și apropiere”, a mărturisit el.

Antrenorul român a explicat că încrederea conducerii a fost esențială în depășirea acelor momente dificile, iar susținerea primită din partea clubului i-a oferit stabilitatea necesară pentru a continua proiectul.

Joi, Chivu a participat la o întâlnire maraton cu conducerea clubului, care a durat aproximativ patru ore. Pe agenda discuțiilor s-au aflat strategia de transferuri pentru perioada de mercato și posibilitatea prelungirii contractului său până în 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

Întrebat despre perspectiva unei șederi îndelungate pe banca nerazzurrilor, tehnicianul a răspuns cu umor.

„Dacă nu pierd trei meciuri la rând, poate… (râde, ed.) Sunt suficiente și există riscul să plec acasă devreme. Glumele la o parte, asta e realitatea fotbalului, am acceptat-o de mult timp: înțeleg de ce jucătorii primesc contracte pe cinci ani, iar antrenorii doar pe doi… Antrenorul e cel care plătește primul pentru orice. Fie că e corect sau nu, așa stau lucrurile”, a mai spus el.

Privind spre noul sezon, antrenorul român consideră că menținerea nivelului atins în campionatul precedent va reprezenta o provocare importantă.

„E mai dificil acum. Trebuie să fim buni în a găsi stimulentele și motivația potrivite chiar și în această situație nouă. Aceeași mentalitate, foamea, echilibrul zi de zi”, a mai spus el.