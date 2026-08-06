Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată și din România, unde fenomenul va fi vizibil sub forma unei eclipse parțiale. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cele mai bune condiții de observare vor fi în nord-vestul țării, iar fenomenul va începe în jurul orei 20:20, în funcție de localitate.

Cel mai mare grad de acoperire a discului solar va fi înregistrat în zona municipiului Carei și în localitățile din apropiere, unde Luna va acoperi aproximativ 34% din Soare.

Fenomenul reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente astronomice vizibile din România în acest an, iar următoarea eclipsă de Soare observabilă de la noi va avea loc abia pe 2 august 2027.

Specialiștii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” au anunțat că eclipsa va începe în jurul orei 20:20, iar momentul de maxim va coincide cu apropierea apusului Soarelui.

În municipiul Carei, eclipsa va avea durata maximă din România, de aproximativ 26 de minute. Cu cât procentul de acoperire al Soarelui este mai redus într-o anumită zonă, cu atât și durata fenomenului va fi mai scurtă.

Pe lângă Carei, un grad de acoperire de peste 30% va fi înregistrat și în Arad, Oradea, Marghita, Salonta și Satu Mare. Pentru celelalte localități din țară, orele exacte de începere și procentul de acoperire pot fi consultate pe site-ul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Specialiștii atrag atenția că eclipsa poate fi urmărită fără instrumente astronomice, însă doar cu echipamente de protecție adecvate.

„Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtru este Mylar, care poate fi găsit în magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare”, au transmis reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Aceștia subliniază că, în timpul eclipsei, marginea Lunii va începe să acopere discul Soarelui, iar observarea directă fără protecție poate provoca leziuni grave ale ochilor.

Pentru cei care intenționează să urmărească fenomenul prin telescoape sau binocluri, avertismentul este și mai ferm.

„Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte, foarte precauți în observarea eclipsei, pentru că orice mișcare greșită poate duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale, nu observați eclipsa prin instrumente astronomice”, avertizează specialiștii.

În timp ce România se va afla doar în zona de vizibilitate a eclipsei parțiale, alte regiuni din Europa vor putea urmări o eclipsă totală de Soare.

Pe 12 august 2026, traseul totalității va traversa Groenlanda, vestul Islandei, nordul Spaniei, nordul Rusiei și o zonă restrânsă din Portugalia. În aceste regiuni, Luna va acoperi complet discul solar pentru câteva minute, oferind unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului.

O eclipsă totală de Soare are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare și acoperă complet discul solar pentru observatorii aflați pe o bandă îngustă de pe suprafața Terrei, denumită traseul totalității.

Eclipsa din 12 august reprezintă cea mai importantă oportunitate din acest an pentru observarea unui astfel de fenomen din România.

Chiar dacă va fi doar parțială, specialiștii recomandă respectarea strictă a regulilor de protecție a ochilor și utilizarea exclusivă a filtrelor certificate pentru observarea Soarelui.