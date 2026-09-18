Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că Dominic Fritz nu este liderul USR care i-ar fi spus președintelui Nicușor Dan, în timpul consultărilor de la Cotroceni, că „România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Miruță afirmă că a participat la discuțiile de joi și că o asemenea afirmație nu a fost făcută în cadrul întâlnirii.

Radu Miruță a făcut parte din delegația USR prezentă joi la Palatul Cotroceni, la consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

„Nu, Dominic Fritz nu a spus ieri, la Cotroceni, că nu îl interesează România. Am fost acolo. Și nu, nu a existat așa ceva în discuțiile purtate”, a transmis Miruță vineri, într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar afirmă că în această perioadă circulă informații pe care le consideră false și spune că a fost, la rândul său, ținta unor astfel de informații.

„Nu orice text scris ca o știre spune și adevărul. Iar uneori, între ce s-a întâmplat și ce ni se spune că s-a întâmplat e o diferență uriașă”, a mai scris Miruță.

Discuția a pornit de la declarația făcută joi de președintele Nicușor Dan după consultările cu partidele parlamentare.

Șeful statului a spus că a observat la formațiunile politice „multă preocupare electorală” și mai puțină preocupare pentru interesul național. Nicușor Dan a relatat apoi că un lider de partid i-ar fi spus, într-o discuție privată: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”.

Președintele nu a precizat atunci numele liderului politic la care s-a referit.

Ulterior, în presă au apărut informații potrivit cărora ar fi fost vorba despre Dominic Fritz, președintele USR. Acesta a respins însă joi seară această atribuire.

Dominic Fritz a transmis că respinge afirmația potrivit căreia el ar fi făcut declarația relatată de Nicușor Dan.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui «asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Este o minciună sfruntată și solicit redacțiilor care o propagă s-o retragă”, a scris liderul USR pe Facebook.

Fritz a susținut că formularea nu îi aparține și că nu reflectă modul său de a gândi.

„Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea”, a transmis el, adăugând că implicarea sa în politică are la bază ceea ce a numit „pasiunea mea pentru România, care s-a născut la Timișoara”.