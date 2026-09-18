Cea de-a 22-a ediție a Bucharest International Film Festival (BIFF) începe vineri, la București, și se desfășoară până pe 27 septembrie. Competiția internațională de lungmetraje reunește opt producții din Europa și Asia, șapte dintre acestea urmând să fie prezentate în premieră în România.

Filmele selectate au fost prezentate sau premiate la festivaluri internaționale precum Cannes, Berlinale, Sarajevo, Fantasia, Annecy și TIFF. Producțiile din competiția BIFF 2026 abordează teme precum adolescența, familia și relațiile dintre oameni, libertatea, marginalizarea, frica și violența, dar și nevoia de acceptare și înțelegere a celuilalt.

În competiția internațională BIFF 2026 au fost incluse:

„Everytime”, regia Sandra Wollner; -„17”, regia Kosara Mitic; -„No Rest for the Wicked”, regia Kasper Kalle; -„The Blow / La Frappe”, regia Julien Gaspar-Oliveri; -„Cercul”, regia Valeriu Andriuță; -„We Are Aliens”, regia Kohei Kadowaki; -„Roya”, regia Mahnaz Mohammadi; „Heysel 85”, regia Teodora Ana Mihai.

Filmele provin din spații cinematografice europene și asiatice și aduc în competiție perspective diferite asupra relațiilor dintre oameni și a unor teme sociale și personale.

Juriul Internațional al BIFF 2026 este condus de criticul de film, filmologul, jurnalistul și realizatoarea de televiziune Eugenia Vodă, din România.

Din juriu mai fac parte Simona Paggi, editor de film din Italia, Kristina Cepraga Goodwin, actriță și regizoare din România și Italia, și Antonin Peretjatko, regizor francez de origine ucraineană.

Festivalul se desfășoară la Apollo111, Cinema Muzeul Țăranului Român și DeGalben, hub cultural al Sectorului 1.

Primăria Sectorului 1 sprijină ediția din acest an prin punerea la dispoziție a spațiului DeGalben, unde va fi găzduită o parte din programul festivalului.

Deschiderea BIFF 2026 are loc vineri, la Apollo111, cu proiecția filmului „Ultimul refugiu / Redoubt (Varn)”, regizat de cineastul suedez John Skoog.

Programul complet al festivalului este disponibil pe canalele oficiale BIFF, iar biletele pot fi cumpărate prin Eventbook.

Ediția din 2026 este organizată de Fundația CHARTA și Asociația Internațională pentru Cultură, Economie și Afaceri „Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu. Festivalul continuă astfel o tradiție de peste două decenii a Bucharest International Film Festival.