„Fjord”, lungmetrajul scris și regizat de Cristian Mungiu, câștigător al Palme d’Or la Cannes și propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, va avea premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Lansarea va fi marcată printr-o gală organizată la Sala Palatului din București, la care sunt anunțați regizorul Cristian Mungiu, actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, precum și alți membri ai distribuției și ai echipei filmului.

Publicul român va putea vedea însă filmul mai devreme. Pe 24 octombrie, de la ora 18:00, „Fjord” va fi prezentat într-o proiecție specială organizată în cadrul festivalului Les Films de Cannes à Bucarest. Pelicula va rula simultan în cinematografele din București și din țară care vor participa la eveniment, iar în Capitală este programată și o proiecție de gală la Ateneul Român.

Biletele pentru această proiecție vor fi puse în vânzare începând cu 1 octombrie. După film, Cristian Mungiu va discuta cu spectatorii despre producție, parcursul internațional al peliculei și campania pentru Premiile Oscar. Discuția va putea fi transmisă în direct și în alte săli de cinema care vor dori să preia evenimentul.

Filmul a fost ales în unanimitate de comisia națională de selecție drept propunerea României pentru Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. „Fjord” a câștigat Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2026, precum și alte distincții, printre care Premiul FIPRESCI și Premiul juriului ecumenic.

În distribuția principală se află Sebastian Stan și Renate Reinsve, care interpretează un cuplu româno-norvegian stabilit într-o comunitate izolată din Norvegia. Povestea urmărește conflictul care apare după ce unul dintre copii este găsit cu vânătăi, iar modul în care familia își crește copiii ajunge să fie pus sub semnul întrebării.

Filmul a fost deja lansat în mai multe țări și continuă să fie prezentat la festivaluri internaționale. În America de Nord, campania pentru Oscar a inclus proiecții la Telluride și Toronto, iar „Fjord” urmează să fie prezentat și la alte festivaluri importante.

Premiera americană este programată pentru 9 octombrie 2026, iar campania internațională va continua în această toamnă cu participări la festivaluri precum cele de la New York, Londra, San Sebastián, Busan și Roma.

Cristian Mungiu spune că reacțiile primite în Statele Unite au crescut interesul pentru film și consideră că sprijinul publicului este important pentru parcursul producției în sezonul premiilor.

„Fjord” a fost vândut pentru distribuție în aproximativ 100 de țări, iar până la începutul sezonului premiilor din Statele Unite este programată lansarea sa în peste 40 de țări.

În România, filmul va putea fi văzut în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, între 23 octombrie și 1 noiembrie, înaintea premierei comerciale din 15 ianuarie 2027.