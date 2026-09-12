Producătorul britanic de film Jeremy Thomas, cunoscut pentru pelicule precum „The Last Emperor” (1987) și „Sexy Beast” (2000), a decedat la vârsta de 77 de ani. Vestea a fost confirmată de publicistul său, potrivit DPA.

Thomas s-a stins din viață vineri, la locuința sa din comitatul Oxfordshire, înconjurat de familie și de apropiați. Potrivit unui comunicat transmis agenției Press Association, producătorul „a murit împăcat”.

De-a lungul carierei sale, Jeremy Thomas a lucrat cu regizori importanți ai cinematografiei internaționale, printre care Bernardo Bertolucci, David Cronenberg și Matteo Garrone.

Producătorul a fost implicat în realizarea unor filme apreciate de public și de critici, abordând genuri și teme diverse. Printre producțiile sale se numără drama „The Sheltering Sky” (1990), cu John Malkovich și Debra Winger, precum și thrillerul distopic „High-Rise” (2015), în care au jucat Tom Hiddleston și Jeremy Irons.

Jeremy Thomas a devenit cunoscut la nivel mondial prin producția filmului „The Last Emperor”, o dramă biografică despre viața lui Puyi, ultimul împărat al dinastiei Qing din China.

Pelicula, regizată de Bernardo Bertolucci, i-a avut în distribuție pe Joan Chen, Peter O’Toole și Vivian Wu. Filmul a fost primit cu elogii de critici și a câștigat nouă premii Oscar, inclusiv trofeul pentru cel mai bun film.

Succesul producției a consolidat reputația lui Thomas în industria cinematografică internațională.

Relația profesională dintre Jeremy Thomas și Bernardo Bertolucci a dus la realizarea mai multor filme importante. Cei doi au lucrat împreună și la „The Sheltering Sky”, „Little Buddha”, „Stealing Beauty” și „The Dreamers”.

Colaborările lor au contribuit la afirmarea producătorului britanic ca una dintre figurile apreciate ale cinematografiei de autor.

În 2006, Academia Europeană de Film i-a acordat lui Jeremy Thomas un premiu pentru realizări deosebite în cinematografie.

Distincția a reprezentat o recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea filmului european și internațional, după mai multe decenii de activitate în industria cinematografică.