A murit Patrick Muldoon, actorul din „Melrose Place”. Avea doar 57 de ani

Actorul Patrick Muldoon, cunoscut publicului pentru aparițiile sale din producții precum „Days of Our Lives”, „Melrose Place” și „Starship Troopers”, a murit subit duminică, 19 aprilie, informație confirmată de managerul său.

Cu doar două zile înainte de a muri, Muldoon postase pe Instagram, unde își arăta entuziasmul pentru un nou proiect cinematografic. „Sunt foarte entuziasmat să fac parte din acest proiect extraordinar, KOCKROACH, regizat de Matt Ross, cu Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz și Alec Baldwin în distribuție. Filmările au loc acum în Australia”, a scris actorul, însoțind mesajul de o imagine a unui articol publicat de Deadline despre film.

Născut în San Pedro, California, Muldoon a cunoscut succesul odată cu rolul lui Austin Reed din serialul „Days of Our Lives”, producție în care a apărut între 1992 și 1995, revenind ulterior la personaj după o pauză de 16 ani, în 2011.

După prima sa ieșire din serial, în 1995, actorul a continuat să joace în telenovela „Melrose Place”, unde l-a interpretat pe Richard Hart timp de trei sezoane, până în 1996.

În aceeași perioadă, a apărut și în trei episoade din „Saved by the Bell”, la începutul anilor ’90. Ulterior, și-a consolidat notorietatea în cinematografie prin rolul Zander Barcalow din filmul cult „Starship Troopers” (1997), în care a jucat alături de Denise Richards, Casper Van Dien, Michael Ironside și Dina Meyer.

Cel mai recent proiect cinematografic al său, thrillerul „Dirty Hands”, urmează să fie lansat la finalul acestei luni, potrivit publicației Variety. În distribuția principală se regăsesc Denise Richards, în vârstă de 55 de ani, și Michael Bleach.

Dincolo de activitatea din film și televiziune, Muldoon a avut și o latură muzicală, lansând piese precum „I Believe” și „Gray Again”. Videoclipul pentru „Gray Again” a atras atenția și prin apariția lui Denise Richards, fosta parteneră a actorului, iar filmările au fost ulterior incluse în reality show-ul acesteia, „Denise Richards and Her Wild Things”.

Actorul lasă în urmă pe partenera sa, Miriam Rothbart, precum și pe părinții săi, Deanna și Patrick Muldoon Sr., sora și cumnatul Shana și Ahmet Zappa, dar și pe nepoții Halo și Arrow Zappa.

El a devenit cunoscut publicului larg prin rolul Austin Reed din „Days of Our Lives”, una dintre cele mai longevive telenovele americane. Personajul său a fost unul dintre cele care i-au consolidat statutul în televiziunea de zi, iar revenirea sa în acest rol, după mulți ani, a fost primită cu interes de fani.

De-a lungul anilor 2000 și 2010, Muldoon a continuat să apară în filme independente, thrillere și producții TV, menținându-se activ, chiar dacă mai discret, în industrie. A participat și la proiecte de tip reality TV și a avut apariții recurente în seriale și filme TV.

Pe lângă actorie, a explorat și muzica, lansând câteva single-uri, ceea ce a adăugat o componentă artistică suplimentară profilului său profesional. În ansamblu, cariera lui Patrick Muldoon este caracterizată de roluri constante în televiziune, un moment de vârf în cinema cu „Starship Troopers” și o prezență stabilă în industria de divertisment americană timp de peste trei decenii.