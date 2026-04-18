Doliu în muzica country. Legendarul compozitor Don Schlitz s-a stins din viață la 73 de ani

Don Schlitz, compozitorul de muzică country din spatele unor clasice precum „The Gambler”, a murit la doar 73 de ani, anunță Fox News. Născut în Carolina de Nord, acesta a murit joi la un spital din Nashville, în urma a ceea ce Grand Ole Opry a descris ca fiind o boală subită. Cauza morții nu a fost făcută publică deocamdată.

„Suntem îndurerați de vestea trecerii în neființă a lui Don Schlitz. Don și-a iubit familia, statul natal, Carolina de Nord, și mai presus de toate, cântecele și compozitorii. A dus această dragoste în fiecare cameră, fiecare scenă și fiecare vers pe care l-a scris vreodată”, a declarat Sarah Trahern, CEO-ul Asociației Muzicii Country, într-un comunicat.

„Nu cu mult timp în urmă, am luat cina împreună și, în timp ce plecam, Don a luat o chitară și a început să cânte. Așa mi-l voi aminti mereu, zâmbind și cu o chitară în mână. Moștenirea lui dăinuie prin muzica sa și prin numeroșii artiști și scriitori pe care i-a inspirat. Ne va lipsi profund”, a adăugat Trahern.

Repetând acest sentiment, directorul executiv al Country Music Hall of Fame și al Muzeului, Kyle Young, a declarat: „Locul lui Don Schlitz ca mare compozitor ar fi fost sigur dacă nu ar fi scris niciodată «The Gambler» sau dacă ar fi scris doar «The Gambler». Nashville a fost mai bogat datorită prezenței sale și mai puțin datorită absenței sale.”

Schlitz a contribuit la modelarea sunetului și a sufletului unor artiști precum Kenny Rogers, Randy Travis și The Judds.

Versurile sale au alimentat hituri precum „On the Other Hand”, „Forever and Ever, Amen” și „When You Say Nothing at All”, înregistrate de Keith Whitley și mai târziu de Alison Krauss.

Schlitz s-a născut în 1952 și a crescut în Durham înainte de a-și face bagajele și a pleca la Nashville.

Vedeta country a fost ulterior inclusă în Songwriters Hall of Fame și Country Music Hall of Fame.

„Nu voi putea niciodată să cred că merit asta, decât dacă o primesc ca reprezentant al familiei mele, al mentorilor mei, al colaboratorilor mei, al promotorilor mei și al prietenilor mei”, a spus el în 2017. „Asta e singurul mod în care pot face față acestei situații.”

Momentul său de succes a venit cu „The Gambler”, înregistrată de Rogers în 1978, o melodie care nu doar a definit o epocă, ci a extins raza de acțiune a muzicii country în mainstream.

Ulterior, Rogers l-a lăudat pe Schlitz, spunând: „Don nu scrie doar cântece. El scrie cariere”.

Schlitz a scris apoi piese pentru o gamă largă de artiști, de la Tanya Tucker la Mary Chapin Carpenter, și chiar l-a reunit pe Rogers cu Dolly Parton pentru piesa „You Can’t Make Old Friends”.

În ciuda rolului său din culise, Schlitz și-a câștigat un loc în prim-plan în istoria muzicii country. A fost numit Compozitorul Anului Country ASCAP timp de patru ani consecutivi, între 1988 și 1991, și a intrat în istorie la Opry ca singurul compozitor neinterpretat din ultimul secol.

A debutat acolo în 2017 și s-a alăturat ca membru în 2022, o onoare rară care i-a subliniat influența mult dincolo de lumina reflectoarelor. Emisiunea de sâmbătă seara de la Opry va servi acum drept un omagiu adus moștenirii sale.

Schlitz o lasă în urmă pe soția sa, Stacey, precum și pe copiii și nepoții săi - fiica Cory Dixon și soțul acesteia, Matt Dixon, fiul Pete Schlitz și soția acestuia, Christian Webb Schlitz, nepoții Roman, Gia, Isla și Lilah, fratele Brad Schlitz și sora Kathy Hinkley.