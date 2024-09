Social A murit actorul din „A Star Is Born”. Legenda muzicii country a fost boxer, rugbyst și pilot. Foto







Kris Kristofferson, un cântăreț și compozitor country care a revoluționat genul muzical și actor laureat al Globului de Aur care a jucat alături de Barbra Streisand în filmul „A Star Is Born”, a murit la vârsta de 88 de ani, înconjurat de familie în casa sa din Maui, Hawaii.

Kris Kristofferson a avut 13 nominalizări la Grammy

Moartea lui Kris Kristofferson a fost anunțată de familie: „Cu inima grea împărtășim vestea că soțul,tatăl și bunicul nostru a murit liniștit sâmbătă, 28 septembrie, acasă. Suntem cu toții atât de binecuvântați pentru timpul petrecut cu el. Vă mulțumim că l-ați iubit în toți acești mulți ani, iar când veți vedea un curcubeu, să știi că ne zâmbește”.

Kristofferson a avut 13 nominalizări la Grammy, obținând trei premii pentru cel mai bun cântec de muzică country „Help me make it through the night”, care a apărut în anul 1970.

În 1984, a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală ca compozitor alături de Willie Nelson. Artistul a scris piese country şi rock 'n' roll precum „Sunday Mornin: Comin Down”, „For the Good Times” şi „Me and Bobby McGee”, fiind el însuşi cântăreţ. Multe dintre melodiile sale foarte cunoscute au fost interpretate de alţii, cum ar fi Ray Price cu „For the Good Times”, Janis Joplin cu melodia „Me and Bobby McGee”.

A jucat în filme de succes alături de mari actori

Kris Kristofferson a jucat alături de Ellen Burstyn în filmul „Alice Doesn't Live Here Anymore” al regizorului Martin Scorsese din 1974. Apoi a jucat cu Barbra Streisand în filmul „A Star Is Born” din 1976. Un alt film în care a jucat a fost lături de Wesley Snipes în Marvel's „Blade” în 1998. De asemenea, a jucat a mai jucat în „Pat Garrett” și „Billy the Kid”, „The Sailor Who Fell of Grace with the Sea” și „Lone Star”.

Kris Kristofferson s-a retras din lumea artistică, având numai două apariţii pe scenă, printre care la spectacol cu fiica lui Cash, Rosanne, la sărbătorirea celei de-a 90-a aniversări a lui Nelson la Hollywood Bowl din Los Angeles, 2023. Cei doi au cântat melodia „Loving Her Was Easier - Than Anything I'll Ever Do Again”, devenind un hit.

Barbara Streisand a transmis pe social media: „Prima dată când l-am văzut pe Kris cântând la clubul Troubadour din LA, am știut că este special. Desculț și cântând la chitară, părea alegerea perfectă pentru un scenariu pe care îl dezvoltam, care în cele din urmă a devenit „A Star Is Born”, scrie deadline.com.