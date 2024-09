Uraganul Helene provoacă haos în Statele Unite. Bilanțul morților a ajuns la 63

Uraganul Helene provoacă haos în regiunile din estul şi sud-estul Statelor Unite. Potrivit autorităţilor, numărul morților a ajuns la 63, conform ultimelor bilanțuri. Alte milioane de americani, din zece state, au rămas fără curent electric.

Helene a atins joi seara nord-vestul Floridei fiind catalogat ca uragan de categoria 4 pe o scară de 5. Ulterior, Helene s-a deplasat spre nord, pierzând din intensitate, însă provocând haos pe traseu. După ce s-a format în Golful Mexic, Helene s-a deplasat deasupra unor ape deosebit de calde.

Cel puţin 24 de persoane au murit în statul Carolina de Sud, alte 17 în Georgia, 11 în Florida, zece în Carolina de Nord şi una în Virginia. Bilanțul morților provocate de Uraganul Helene a fost făcut pe baza declarațiilor date de autoritățile locale.

Helene a atins joi seara nord-vestul Floridei, uraganul fiind de categoria 4 pe o scară de 5. Vântul a atins și viteza de 225 km/h. Uraganul s-a deplasat apoi spre nord, pierzând din intensitate, dar lăsând în urma sa un peisaj dezolant.

Mai multe state, Alabama, Florida, Georgia, Carolina de Nord, Carolina de Sud şi Tennessee au declarat stare federală de urgenţă. În aceste condiții, au fost mobilizați 800 de lucrători ai Agenţiei Federale pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (FEMA).

Uraganul a produs numeroase pagube prin zonele pe care le-a traversat. Echipele de intervenţie au fost trimise pe teren pentru a restabili alimentarea cu energie electrică și pentru a remedia dezastrul lăsat de inundații. Mai multe case și drumuri au fost distruse de viituri. De asemenea, unități de producție ale unor companii au avut de suferit. Intervențiile sunt îngreunate de terenul accidentat şi de drumurile distruse.

Potrivit site-ului de monitorizare poweroutage.us, mai mult de 2,7 milioane de cetățeni nu aveau curent electric sâmbătă seara. Situația era întâlnită în zece state, din Florida și până în Indiana. Mai multe acoperișuri și pereți de case au suferit distrugeri de Uraganul Helene.

Asheville, Brevard & much of Western NC has been washed away from flooding. Posted last night by a local weather service. #Helene has devastated multiple states.🙏🏻🥺🙏🏻 pic.twitter.com/7oz3AFvMGE

— World life (@seautocure) September 28, 2024