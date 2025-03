Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 aprilie 2025. Dragostea mina







1 aprilie

Pe 1 aprile s-au născut Edmond Rostand, Serghei Rahmaninov, Toshiro Mifune, Otto von Bismarck, Edgar Wallace, Milan Kundera, Ali MacGraw, Octavian Goga, Alexandru Philippide, Alexandru Alger, Cornel Patrichi, Helmuth Duckadam, Ion Brăduţ Covaliu.

„Zi destul de slab reprezentată în calendarul popular, 1 aprilie înregistrează prescripţii valabile pentru calendarul agricol. Mai târziu este menţionată şi apariţia zilei păcălelilor, fără a constitui, totuşi, un element autentic al calendarului popular” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 178.

Nu este nicio sărbătoare, nimic de ţinut, nimic de interzis în calendarul vechi, de la daci. O singură prescripţie: „...astăzi, 1 aprilie, se sădesc pomii fructiferi!” În calendarul creştin-ortodox sunt, pe 1 aprilie, Sfinţii: Maria Egipteanca, Macarie Mărturisitorul, Gherontie.

„Ziua păcălelilor” are rădăcini sociale şi religioase în Occident. La noi are o explicaţie de la începutul secolului XX. La 1 aprilie 1919 s-a trecut la calendarul gregorian, stil nou, ziua de 1 aprilie devenind ziua de 14 aprilie. Angajatorii, arendaşii, patronii câţi erau, nu au plătit cele două săptămâni pe motiv că a „fost o păcăleală” şi nu s-a muncit deloc în cele două săptămâni care o trecut într-o secundă. Ţăranii şi lucrătorii s-au simţit şi ei păcăliţi, pentru că aveau de plătit datorii lunare, bănci, de exemplu. Toată lumea păcălea pe toată lumea, obicei păstrat până în ziua de astăzi, când cei mai mari păcălitori sunt, evident, oamenii politici, iar cel mai mare păcălici este guvernul!

Creştinismul a adus şi un mister, cel al Cuvioasei Maria Egipteanca, pe care o pomenim astăzi. Legenda, întărită de monahul Zosima, spune că Maria a fost o femeie de o frumuseţe răpitoare şi de o inteligenţă rară, crescută de preotesele marei zeiţe Isis-Ishtar şi sortită a fi curtezană la curtea vreunui rege. Vechea religie spune că ritualul dragostei, energia sexuală, era şi este plăcută zeilor.

În Vieţile Sfinţilor se spune clar că Maria, mai bine de şaptesprezece ani „...a făcut desfrânare în popor, nu pentru daruri, sau oarecare plăţi...”. Era vorba, evident, de un ritual religios, de dragoste rituală, larg răspândită în multe culturi antice, dar... cred că şi astăzi!

Se spune că misterele marii zeiţe Isis au supravieţuit până în zilele noastre, după o efemeră glorie în Roma imperială şi apoi femeile care făceau parte din "sectă" au fost vânate ca „vrăjitoare” cu multă cruzime de către ignoranţi în Evul Mediu. În toată viaţa mea şi doar am umblat pe trei sferturi de glob, am întâlnit doar de două ori pe urmaşele zeiţei Isis. Întâlniri memorabile, dar femeile acelea frumoase şi inteligente s-au speriat îngrozitor de ceea ce sunt şi ceea ce reprezint, de ştiinţa şi puterile vechi. Nu puteau să mă seducă... Îmi pare rău şi acum, dar asta este o altă poveste, pe care, poate, o s-o spun altă dată.

Dragostea... paradoxal, frumoasele femei ce făceau parte din misterele zeiţei Isis au aderat, în Evul Mediu, cu pasiune şi dăruire, la filozofia catară. Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi femeile au încercat întotdeauna să conducă lumea. După matriarhat, prin intermediul bărbaţilor! Ştiţi bancul: "...în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică. Iar în spatele ei este o femeie şi mai puternică... mă-sa"!

Catarii, minoriţii - ce vis frumos al umanităţii! Patru sute de ani s-au războit seniorii şi filozofii catari, "cei puri", cu dictatura şi ipocrizia Romei. Nu au câştigat cei buni... mereu nu câştigă cei buni, ci cei puternici!

Dragostea "mina", platonică şi cu atât mai puternică, era baza relaţiilor dintre femei şi bărbaţi în filozofia catară. Platonică, vine vorba. Dragostea catară era năvalnică și extrem de puternică, dar actul amorului, sexul, se declanșa numai la inițiativa femeii. Mai găsim aceast tip de abordare a celor două sexe în "raja yoga" în care energia sexuală se sublimeză, se transformă în putere mentală, prin asceză. La fel şi călugării Shaolin. Un Mare Maestru Kung-Fu îşi povăţuia ucenicii în ceea ce priveşte femeile: "un călugăr trebuie să miroasă multe flori, dar să nu culeagă niciuna!" Dervişii buida, corespondenţii persani ai călugărilor Shaolin, erau văzuţi mai tot timpul în compania femeilor şi a vinului. Dar ei doar se uitau, nu gustau, dar se încărcau cu energie!

Cei care practicau şi practică tehnicile acestea, foarte dificile, se bucură de o energie colosală, de sănătate şi viaţă lungă!

Legenda spune că în Sudul Franţei, prin secolul XII, câţiva seniori catari au fost surprinşi de o armată de mercenari trimisă de Vatican. Catarii au luptat ca nişte zei şi au respins pe soldaţii papei. Mercenarii au fost uimiţi, spun documentele, de atâta energie inepuizabilă şi de adevăratele miracole pe care le făceau în luptă francezii catari.

Grav răniţi, şiroind de sânge, seniorii s-au retras în castelul Montsegur. Acolo a avut loc un ritual catar de vindecare. Răniţii au fost aduşi, complet goi, în nişte paturi ocupate de fecioare, la fel de nude. S-au adus pocale de argint cu vin roşu vârtos şi hălci de carne friptă. Trubadurii cântau, harfele răsunau, era o atmosferă magnetică şi electrică în acelaşi timp. Trubadurii, minesingerii, eru cântăreții dragostei mina. Încet-încet, rănile se închideau, cavalerii se vindecau, energia sexuală îşi făcea datoria. Sigur, plăgile tăiate erau prinse şi cusute cu un fir de aur, tot de nudele fecioare... dar niciodată un cavaler catar nu a trecut din viaţa asta după un ritual de vindecare - în bătălie, da, că de obicei luptau unul contra a o sută!

Din regulile dragostei mina provine ”curtea dragostei”, ritualul complicat și frumos al sentimentelor.

Dragostea "mina... uitată, compromisă, aruncată în derizoriu de instincte animalice", spunea Mircea Eliade - ca tot ce a însemnat în istorie benefic, superior, elitist!

Ce vremuri trăim, nobile doamne și puternici seniori!

Dragi lupi, padwani şi hobbiţi, noaptea este încă tânără şi o să mai recitesc o carte. În weekend am recitit ”Roșu și negru” de Stendhal. Prima dată l-am citit în adolescență, dar abia acum înțeleg profunzimea romanului. Mai am în program ”Mânăstirea din Parma”, sau poate o să revăd filmul din anul 1958 cu extraordinarul actor care a fost Gérard Philipe, plecat într-o lume mai bună la numai 36 de ani.

Până atunci, o să se crape de ziuă, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Evită cheltuielile exagerate, chiar dacă astăzi banii sunt bine aspectaţi. Şi sănătatea este relativ bună, dar atenţie la durerile de cap (de dinţi, poate şi o sinuzită), nu este păcăleală! Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu, este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi!

TAUR Astăzi nu te lăsa păcălit nici de alţii, nici de propriile iluzii. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă propriu. Nu te îngrijora inutil, nu sunt de aşteptat schimbări majore! Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi poţi să dai curs unei vechi dorinţe. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung.

GEMENI O zi tulbure, de astenie de primăvară. Concentrează-te! Termină lucrurile începute. Nu schimba de dragul schimbării. Dacă te simţi etern păcălit, atunci păcăleşte şi tu astăzi pe cine poţi! Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Nativii din zodia Gemenilor care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, sunt semne că din seara acestei zile, pentru un procent dintre nativi.

RAC Eşti tensionat din cauza zilei păcălelilor. Atenţie, nu merită, dai prea multă importanţă unor jocuri inofensive de copiii mari! Pacaleala cea mare e creşterea nejustificată a preţurilor! Un telefon sau o informaţie pe net, la Cartea cu Mutre, îţi pot aduce surprize plăcute. Surprizele se tin lanţ, şi din fericire, sunt numai din cele placute. Astăzi ai o veste foarte bună de departe, care te surprinde placut! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii.

LEU Atenţie la deciziile importante, la asocierea cu noi parteneri, în special în afaceri, în profesie. În această zi, leii şi mai ales leoaicele, pot să audă o mulţime de păcăleli delicioase… Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, pe naivitate! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat de multa vreme.

FECIOARĂ În primăvara aceasta ţi-ai propus o multime de scopuri de atins şi lucruri de făcut. În ziua păcălelilor trebuie să acorzi mai mulă atenţie vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Astăzi sunt favorizate deciziile strategice luate în urma unor analize amănunţite ale situaţiei trecute. Poţi semna avantajos documente cu caracter legal. Dar nu te zdrobi, şi zilele viitoare poti vedea aceleaşi feţe plictisitoare...

BALANŢĂ Eşti foarte zâmbitor astăzi şi te pregăteşti de păcăleli! Timpul pare că nu mai ajunge, grăbeşte-te! Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită oboseala. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Ceva surprize plăcute. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună, pe total. Pe seară poţi să-ţi iei bilete la un spectacol sau pur şi simplu să te simţi foarte bine. Concentrează-te astăzi pe relaţiile tale sentimentale, pe locul lor în gândurile şi viitorul tău.

SCORPION Daca prostia ar durea, majoritatea ar urla continuu, spune o vorba din popor. Astăzi, în special şi mai întotdeauna, poţi să faci bani speculând prostia altora, păcălind pe cine poţi! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la vremea capricioasă. Stelele favorizează o seara poate distractivă, poate relaxantă şi odihnitoare - pe care o meriţi.

SĂGETĂTOR Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Astăzi trebuie să "joci cu carţile pe masă", adică să-ţi anunţi cu claritate obiectivele, ideile şi dorinţele, astfel vei evita păcăleli nedorite. Eşti îngândurat şi pari că te gandeşti numai la tine şi prea puţin la cei din jur, provocând comentarii. Incearcă să-i consideri şi pe ceilalţi importanţi. Ai uitat să mai fi tandru. Cam de multă vreme te porţi ca un robot şi superi pe cei dragi. Incercă măcar azi să fii sentimental. Astazi ai un talent special la şoaptele de amor, aşa că foloseşte-l, talentul, cu abilitate şi n-o să-ţi pară rău de rezultatele obţinute.

CAPRICORN O veste bună sau profitabilă. Verifică să nu fie păcăleală! Una din zilele acelea favorabile pregătirii unor proiecte. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare. Ai uitat ceva? Pentru un procent dintre Capricornii care s-au trezit din reverie este o zi favorabilă pentru făcut cumpărături aşa cum le place lor. Nu cheltui prea mult, stabileşte-ţi o sumă de la inceput. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Însă, puţinii nativi care posedă talente au o perioadă de creaţie foarte bună. Ziua de azi poate aduce unora dintre nativi şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii, sau Berbecii.

VĂRSĂTOR Nu prea ai bani şi aştepţi cu teamă păcăleala guvernului, mărirea preţurilor! Ai şi unele probleme în domeniul comunicarii, probabil că ai rămas mut de uimire, în lumea asta pe dos! Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ.

PEŞTI Astăzi nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze, nu vinde, nu cumpăra, nu călători, nu schimba ceva. Ia-ţi revanşa frustrărilor tale, păcăleşte şi tu cât poţi, pe cine poţi, cum poţi! O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa. Liberul Arbitru astăzi prevalează faţă de Destin. Poţi să iei masa cu prietenii, poţi să te duci la sală, sau la un spectacol, sau pur şi simplu să te simţi foarte bine, acasă, cu căţeluşul sau pisica. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale. Încă o zi plăcută, chiar dacă anumite insatisfacţii încep să-ţi dea târcoale...