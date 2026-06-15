Premierul desemnat Adrian Veștea le-a cerut colegilor din PNL să acționeze „rațional” și să lucreze împreună cu el în același scop, potrivit unui live pe Facebook.

Mesaj transmis liberalilor vine cu puțin înainte de ședința PNL în care se va decide dacă i se va acorda sau nu susținerea pentru a forma un nou guvern.

„Dragi colegi liberali,

Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social.

Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea”, a declarat Adrian Veștea.

„Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România – primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni – trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară.

Sunt membru de peste 30 de ani în PNL. Nu m-am ascuns în spatele unor liste, ci am candidat uninominal. Experiența vastă din administrație ar trebui să înlăture orice urmă de îndoială în ceea ce mă privește”, a adăugat premierul desemnat.

„Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu”, mai susține Veștea în înregistrarea video.

„Este un moment în care trebuie să facem reforme”, mai spune premierul desemnat.

Acesta adaugă că „România are nevoie de un Guvern stabil și eficient, care să ducă mai departe reformele, să implementeze programele asumate prin PNRR și să continue investițiile. Mă bazez pe colegii mei că vor acționa rațional și că vom lucra împreună pentru același scop”.

Reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică depunerea mandatului de către fostul premier desemnat Eugen Tomac. De asemenea, șeful statului a anunțat, de la Cotroceni, că prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea este noul premier desemnat.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață. În aceste condiții, îl desemnez prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean, de succes, a fost un ministru de succes, este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat aeroportul din Brașov, e o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor, deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a declarat Nicușor Dan duminică dimineața.