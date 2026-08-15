Părinții și medicii au la dispoziție o metodă revoluționară și neinvazivă care ar putea schimba definitiv modul în care sunt tratate cariile dentare la cei mici, conform Science Alert.

Un tratament simplu, care durează doar zece secunde, promite să oprească evoluția cariilor fără să fie nevoie de utilizarea frezei stomatologice sau de administrarea unei anestezii. Tehnica se bazează pe utilizarea fluorurii de diamină de argint, o substanță lichidă capabilă să distrugă bacteriile dăunătoare și să întărească structura smalțului dentar afectat.

Deși această substanță este cunoscută și utilizată de ceva timp în domeniul stomatologic, comunitatea științifică a căutat să obțină date suplimentare riguroase cu privire la randamentul și siguranța ei în cazul pacienților de vârste foarte mici. Un cercetare clinică recentă, desfășurată pe un eșantion de 830 de copii cu vârsta sub șase ani care sufereau de leziuni carioase severe, oferă concluzii extrem de optimiste pentru sănătatea publică.

Proiectul de cercetare a fost realizat de experți din cadrul mai multor instituții de prestigiu din Statele Unite ale Americii, iar datele finale au fost date publicității în revista de specialitate JAMA Pediatrics. Inițiat încă din anul 2018, studiul s-a derulat în trei centre medicale distincte din America, unde specialiștii au analizat comparativ efectele fluorurii de diamină de argint în raport cu un tratament de tip placebo.

„Dacă vrem ca mai mulți copii și familii să beneficieze de acest tratament, avem nevoie de dovezi riguroase care să arate atât că funcționează, cât și că este sigur”, a declarat Margherita Fontana, cercetătoare în stomatologie la Universitatea din Michigan.

Evoluția pacienților a fost monitorizată atent, iar concluziile trase la o jumătate de an de la aplicare au indicat diferențe considerabile între cele două grupuri de testare. În cazul copiilor tratați cu substanța activă, avansul cariilor a fost stopat în 54% din cazuri, comparativ cu doar 22,5% în grupul care a primit o soluție neutră.

„Din perspectiva sănătății publice, dacă dorim o implementare mai largă în Statele Unite, inclusiv în mediile medicale, avem nevoie de date colectate cu atenție în populațiile americane, iar acum le avem”, a explicat Fontana.

Analiza datelor a arătat că nu au existat diferențe semnificative în ceea ce privește disconfortul sau durerile dentare resimțite de copiii din cele două loturi. Reacțiile adverse semnalate pe parcursul evaluării au fost ușoare sau moderate și nu s-au putut asocia în mod direct cu procedura aplicată.

Principalul atu al fluorurii de diamină de argint rămâne viteza extraordinară de aplicare. Lichidul se aplică direct pe zona afectată în doar zece secunde, eliminând complet teama de cabinetul stomatologic, găurirea dintelui sau durerea asociată procedurilor clasice. Cu toate acestea, metoda prezintă și o particularitate estetică ce trebuie luată în calcul: porțiunea de dinte tratată capătă o nuanță închisă la culoare, care rămâne permanentă.

„Pentru aproape oricine, acest tratament poate opri cariile și infecția, precum și durerea pe care o provoacă. Acest lucru ar putea fi benefic pentru mulți oameni”, a spus Fontana.

Datorită simplității și naturii sale neinvazive, specialiștii consideră că procedura nu ar trebui limitată doar la cabinetele de stomatologie, ci ar putea fi extinsă și în rețeaua de medicină primară sau în cabinetele pediatrice. Pentru ca acest lucru să devină realitate, medicii de familie și pediatrii ar urma să fie instruiți pentru a identifica corect leziunile carioase pretabile pentru această intervenție și pentru a direcționa ulterior copiii către stomatolog pentru monitorizare.

„În medicină, medicii își doresc dovezi de înaltă calitate înainte de a-și schimba practica. Este important să existe date la care să se poată referi, deoarece copiii mici merg adesea la pediatri cu ani înainte de a merge vreodată la dentist.”, a declarat Fontana.