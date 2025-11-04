Românii ajung la dentist doar când îi doare. Cum poate fi depășită teama cu ajutorul tehnologiei și vorbei bune

Românii sunt printre codașii Europei la tratamente stomatologice, iar majoritatea ajung la dentist doar când îi doare ceva sau când problemele devin vizibile. Motivele sunt numeroase, de la frică și lipsa banilor, la deficitul de educație în domeniul sănătății orale. Există însă soluții eficiente pentru fiecare dintre aceste probleme.

80% dintre români amână în mod frecvent mersul la dentist, deși marea majoritate (77%) recunosc că au o sănătate orală proastă, conform unei cercetări a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

„Este, într-adevăr, un paradox: majoritatea românilor recunosc importanța sănătății orale, însă o mare parte dintre ei amână vizita la stomatolog până când apar durerea sau complicațiile. Cauzele sunt multiple. În primul rând, teama de dentist – adesea formată în copilărie sau în urma unor experiențe neplăcute – continuă să fie o barieră serioasă. Mulți pacienți vin cu ideea că orice tratament dentar înseamnă durere, ceea ce nu mai este deloc valabil astăzi. Apoi, trebuie să recunoaștem că există o lipsă de educație preventivă. Puțini înțeleg cât de mult contează controalele periodice, detartrajele regulate și igiena corectă acasă. Prevenția este, din păcate, percepută mai degrabă ca o cheltuială, nu ca o investiție în sănătate”, explică dr. Radu Colțeanu, medic stomatolog cu specializare în chirurgie și implantologie orală.

Educația este, și în cazul sănătății orale, un element-cheie. Dar, din păcate, obiceiul de a merge regulat la controlul stomatologic nu este încă bine înrădăcinat în România. Ca urmare, numeroși pacienți ajung la dentist doar atunci când apare durerea sau o problemă vizibilă, situații care pot fi evitate aproape complet printr-o abordare preventivă.

„Crearea unei rutine a controlului periodic – de două ori pe an, ideal – ar trebui să devină o normalitate, la fel ca vizita anuală la medicul de familie. Iar controlul trebuie realizat chiar dacă pacientul nu acuză nicio durere sau disconfort. În aceste vizite periodice, medicul poate depista din timp problemele aflate în stadiu incipient – carii, inflamații gingivale, uzura smalțului sau dezechilibre ocluzale – și care pot fi tratate simplu și fără durere”, precizează dr. Colțeanu.

Specialistul subliniază însă că, pentru a se ajunge la acest nivel de normalitate, educația este esențială și trebuie începută din copilărie, prin exemplul părinților și prin colaborarea constantă între medic și pacient. Procesul ar trebui demarat încă de la 3-4 ani, pentru că este important ca micuții să își formeze corect obiceiurile de igienă dentară. În plus, copiii care vin regulat la control, de mici, cresc fără teamă de dentist.

„La clinica noastră, punem foarte mult accent pe această componentă educațională. Explicăm pacienților nu doar ce facem, ci și de ce facem. În momentul în care pacientul înțelege mecanismele din spatele tratamentului, beneficiile prevenției și riscurile amânării, frica dispare și apare încrederea. Iar încrederea este primul pas spre o relație de lungă durată cu sănătatea orală”, afirmă medicul stomatolog.

În rândul românilor, teama rămâne unul dintre principalele motive pentru care evită vizita la dentist. Frica vine însă nu din realitatea tratamentului, ci din experiențele neplăcute din trecut sau din necunoașterea procedurilor moderne. Dar poate fi depășită cu ajutorul comunicării și al tehnologiei, precizează medicul: „Frica de dentist este una dintre cele mai mari provocări, dar și una dintre cele mai ușor de depășit atunci când abordarea este corectă. Astăzi, medicina dentară nu mai seamănă deloc cu cea de acum 20 de ani – tehnologia, anestezia și confortul pacientului au evoluat enorm. Noi, în cadrul clinicii, am construit întreaga experiență în jurul confortului și al încrederii pacientului. Totul începe cu comunicarea: înainte de orice tratament, discutăm pe îndelete, explicăm pas cu pas procedura, opțiunile disponibile și posibilele senzații pe care le poate resimți pacientul. Lipsa necunoscutului reduce imediat anxietatea.”

Dr. Colțeanu afirmă că tehnologia modernă a schimbat complet modul în care se desfășoară actul medical în stomatologie. Dacă în trecut pacienții asociau vizita la dentist cu durerea, astăzi, datorită inovațiilor tehnologice, putem vorbi despre tratamente minim invazive, rapide și complet nedureroase. În cadrul clinicii Opera Dental în care activează sunt utilizate soluții precum anestezia minim invazivă atraumatică, care elimină senzația neplăcută a injecției clasice dureroase și oferă un control precis al dozei, microscopul operator, ce oferă o vizibilitate perfectă asupra detaliilor anatomice și crește acuratețea și siguranța intervențiilor, și nu în ultimul rând, computer tomograful digital.

Digitalizarea a devenit o componentă esențială a stomatologiei moderne. „Integrarea fluxului digital ne permite să planificăm și să executăm tratamentele cu o acuratețe care, până acum câțiva ani, era imposibilă. De exemplu, folosim scannere intraorale de ultimă generație, care înlocuiesc complet amprentele tradiționale – neplăcute și uneori generatoare de erori”, explică medicul. Totul este realizat digital, rapid, iar imaginea 3D a cavității orale este transmisă instant în software-ul de proiectare, care permite realizarea de lucrări protetice perfect adaptate sau intervenții de implantologie cu precizie milimetrică, care reduc timpul de tratament și disconfortul pacienților.

Tehnologia oferă însă avantaje pentru ambele părți - medicul stomatolog acționează mai eficient și rapid și poate furniza rezultate predictibile. Iar un ajutor în acest sens este oferit și de aplicațiile AI, care sunt tot mai diverse. De la analiza radiografiilor și a imaginilor 3D, care permite o detecție timpurie și extrem de precisă a cariilor, leziunilor osoase sau patologiilor ascunse, până la planificarea digitală a tratamentelor de implantologie și ortodonție, unde algoritmii pot simula în detaliu mișcările dentare sau poziția ideală a implantului.

Clinica integrează deja inteligența artificială în analiza radiografiilor și în planificarea digitală a tratamentelor estetice. De exemplu, software-ul poate genera în câteva secunde o propunere de design al zâmbetului personalizat, ținând cont de trăsăturile faciale, simetrie și linia zâmbetului pacientului. „Folosim fotografia digitală și simulările estetice pentru a implica pacientul în procesul de planificare. Poate vedea, înainte de începerea tratamentului, cum va arăta zâmbetul final – iar acest lucru îi oferă încredere și claritate”, afirmă dr. Colțeanu.

Mai rămâne însă o barieră importantă în calea vizitelor românilor la dentist - prețul tratamentului sau al intervențiilor. În condițiile în care costul de trai a crescut puternic, mulți pacienți lasă sănătatea orală pe ultimele locuri în lista de priorități. O abordare păguboasă pe termen lung, susține medicul, pentru că amânarea tratamentelor nu face decât să agraveze problemele și să le facă, în timp, mai costisitoare. De aceea, soluția nu este evitarea dentistului, ci găsirea unor modalități flexibile de abordare.

„Încercăm să venim în sprijinul pacienților prin transparență totală și planificare etapizată a tratamentelor. Fiecare pacient primește un plan de tratament personalizat, în care explicăm clar prioritățile medicale, costurile și opțiunile disponibile. În acest fel, tratamentele pot fi realizate progresiv, în funcție de posibilități, fără a compromite calitatea actului medical. De asemenea, promovăm constant educația preventivă, pentru că prevenția rămâne cea mai accesibilă și eficientă formă de tratament. O carie depistată la timp este de câteva ori mai ușor și mai ieftin de tratat decât una neglijată luni sau ani de zile”, subliniază dr. Radu Colțeanu. Care adaugă optimist că, în ultimii ani, se remarcă o schimbare pozitivă: tot mai mulți români vin la clinică pentru profilaxie, consultații periodice și tratamente estetice. Este un semn clar că educația medicală începe să dea roade și că oamenii încep să înțeleagă că prevenția nu doar salvează dinți, ci și timp, bani și suferință.