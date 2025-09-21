Cariile, o reală problemă pentru copiii din România. Medic stomatolog: Totul pleacă din familie

Deși numărul medicilor stomatologi a crescut semnificativ în ultimii ani, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la prevalența cariilor dentare în rândul copiilor cu vârste între 1 și 9 ani, arată Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).Studiile privind starea de sănătate orală a populației arată că doar jumătate dintre copii se spală pe dinți de două ori pe zi, iar două treimi prezintă deja carii. Potrivit medicului stomatolog Alexandru Păun, problema pornește din familie.

În același timp, aproape jumătate dintre părinți se confruntă cu dificultăți în acoperirea costurilor pentru tratamente stomatologice, iar între 12% și 16% nu și-au dus niciodată copiii la controlul stomatologic. Afecțiunile orale apar de la vârste fragede.

La nivel european, prevalența cariilor dinților temporari la copiii cu vârste între 1 și 9 ani este de 33,6%, în timp ce în România aproape jumătate dintre copii se confruntă cu aceste probleme.

„Totul pleacă din familie. Într-adevăr, sunt multe cazuri cu probleme grave de la vârste fragede, însă totul pornește de la educația pe care o primesc la școală și acasă. Dacă părinții nu merg la stomatolog des și ajung în cabinet doar atunci când simt durere, evident că nu vor merge nici copiii. Totul ține de educație, dar și de aspectul financiar, deoarece multe persoane nu își permit tratamente stomatologice la privat. Cabinetele care lucrează cu Casa de Asigurări de Sănătate sunt tot mai puține, pentru că nu sunt fonduri. Este o problemă delicată”, ne-a spus medicul stomatolog Alexandru Păun.

Incidența bolilor orale crește odată cu vârsta: peste 50% din populația europeană suferă de parodontită, iar peste 10% au forme severe, prevalența ajungând la 70-85% în rândul celor cu vârste între 60 și 65 de ani.

Numărul medicilor stomatologi din România a crescut atât în mediul public, cât și în cel privat. În 2022, în România erau 4.677 de stomatologi în sistemul public și 16.753 în cel privat, comparativ cu 3.894 și 16.088 în 2021. Numărul cabinetelor publice rămâne redus, sub un cabinet per județ, în timp ce în mediul privat existau 16.305 cabinete, cu 163 mai multe decât în 2021, arată INSP.

Numărul medicilor care lucrează cu Casa de Asigurări de Sănătate este redus, iar plafonul lunar alocat fiecăruia pentru a oferi servicii gratuite pacienților asigurați, inclusiv copiilor, este mai mic de 1.000 de euro.

La nivel european, situația este la fel de gravă. Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) înregistrează cele mai mari probleme de sănătate orală dintre cele șase regiuni ale organizației.

În 2019, peste jumătate dintre adulți au fost afectați de boli orale, iar 33,6% dintre europeni prezentau carii ale dinților permanenți. Totodată, aproape 12,4% dintre europeni au pierdut unul sau mai mulți dinți, o valoare aproape dublă față de media globală. Problemele includ și cancerul oral, cu peste 26.500 de decese în regiune în 2020.

Factorii de risc sunt în mare parte evitați: consumul de zahăr, tutun și alcool, igiena precară și determinanții sociali și comerciali. La nivel mondial, aproximativ 3,5 miliarde de oameni suferă de afecțiuni bucale, iar peste 530 de milioane de copii au carii netratate la dinții primari.

Accesul la servicii stomatologice este inegal. În 2022, București, Iași și Cluj aveau cei mai mulți stomatologi în sistemul public, iar în sistemul privat, cei mai mulți erau în București, Timiș, Mureș, Iași și Prahova. La polul opus, Giurgiu și Călărași aveau cei mai puțini specialiști. În mediul rural, erau doar 2,6 cabinete stomatologice la 10.000 de locuitori, iar un medic deserveste aproximativ 3.885 persoane, comparativ cu 711 în mediul urban.

Serviciile stomatologice școlare sunt slab accesate. Doar 16,18% dintre copiii cu acces la un cabinet stomatologic școlar au fost examinați profilactic sau curativ în 2022. Într-un studiu realizat pe 3.843 de fișe standardizate în 36 de județe, s-a constatat că doar 24,31% dintre copii aveau dentiția primară sănătoasă, cu o medie de trei dinți cariați, lipsă sau plombați per elev.

Probleme au fost raportate și la dentiția permanentă, inclusiv sângerări gingivale, fluoroză, eroziuni dentare și abcese. 11,8% dintre copii necesitau tratament imediat, iar 13% aveau nevoie de tratament de urgență din cauza durerii sau infecțiilor.