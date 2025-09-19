Când ar trebui făcut vaccinul antigripal. Medic: Infecțiile virale apar și în cazul celor vaccinați

Pe măsură ce toamna își intră în drepturi, cazurile de gripă sau infecțiile virale sunt tot mai des întâlnite. Copiii, adulții și bătrânii se pot confrunta cu o astfel de problemă în orice moment, însă vaccinul antigripal îi poate feri de formele grave. Ioana Marinescu, medic de familie în București, spune că vaccinul antigripal trebuie administrat la începutul lunii octombrie, astfel încât organismul să aibă timp să dezvolte anticorpi înainte ca virusul să se răspândească masiv.

În acest sezon, vaccinul are formulă trivalentă, oferind protecție împotriva a trei tulpini de gripă: două de tip A (H1N1 și H3N2) și o tulpină de tip B (Victoria lineage).

Această formulă a fost stabilită pe baza recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și aprobării Agenției Europene a Medicamentului, după ce s-a constatat că una dintre tulpinile incluse anterior nu mai circulă.

„Este un vaccin testat de foarte mult timp, observațiile privind eficacitatea și reacțiile adverse sunt foarte bine cunoscute, motiv pentru care vaccinul antigripal ajută la îmbunătățirea imunității. Este recomandat la începutul sezonului de toamnă. Pentru că întărirea imunității necesită aproximativ două săptămâni, efectul protector apare după această perioadă”, arată medicul.

Potrivit medicului, tratamentul specific pentru gripă este eficient doar dacă se administrează în primele 24-48 de ore de la debutul bolii. Astfel, vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de prevenție. Cele mai vulnerabile categorii sunt copiii mici, bătrănii și pacienții cu boli cronice, precum afecțiuni respiratorii, cardiovasculare, autoimune sau oncologice.

Medicul de familie spune că, deși vaccinarea reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire, infecțiile gripale pot apărea și la persoanele vaccinate. În aceste cazuri, simptomele sunt mai ușoare.

„Există situații când pot apărea infecțiile gripale și în cazul celor vaccinați, însă acestea au o simptomatologie mult mai ușoară. Cu tratament simptomatic, acestea se rezolvă în două-trei zile. Sunt puține situații în care se ajunge la internare în cazul pacienților care au o astfel de infecție și au fost vaccinați anterior”, a adăugat medicul de familie.

Potrivit medicului, acesta ar trebui administrat în prima parte a lunii octombrie.

„Recomand ca acest vaccin să fie făcut la începutul lunii octombrie, astfel încât la jumătatea lunii organismul să fie deja pregătit pentru infecțiile obișnuite gripale și paragripale. Eficacitatea lui durează șase luni, acoperind astfel întreaga iarnă”, a explicat medicul.

În România, vaccinul antigripal este disponibil gratuit pentru copii între 6 luni și 18 ani, pentru gravide și pentru persoanele cu boli cronice sau vârsta peste 45 de ani, cu recomandarea medicului. Persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani pot primi vaccinul cu o reducere de 50%.

„L-am recomandat în special pacienților cu comorbidități, deoarece o infecție severă poate duce la o decompensare cardiacă, pulmonară sau la alte complicații”, mai spune medicul Ioana Marinescu.

Copiii cu vârste între 6 luni și 9 ani, aflați la prima vaccinare, au nevoie de două doze pentru a obține o protecție completă.

„Vaccinul antigripal este indicat și în cazul copiilor, însă doar cu avizul pediatrului”, arată medicul.

În cazul persoanelor trecute de 60 de ani, se folosește vaccinul High-Dose, care conține o cantitate mai mare de antigen, menită să compenseze slăbirea răspunsului imun asociată înaintării în vârstă.

Gripa este o boală virală contagioasă, care poate evolua de la forme moderate la severe și, uneori, poate fi fatală. Debutul este brusc, cu febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, nas înfundat și tuse seacă. Perioada de incubație variază între 1 și 4 zile, iar transmiterea poate începe chiar înainte de apariția primelor simptome.