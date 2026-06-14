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Polonia va elimina plafonarea prețurilor la carburanți. Anunțul făcut de Donald Tusk

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Polonia va elimina plafonarea prețurilor la carburanți. Anunțul făcut de Donald Tusksursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Guvernul Poloniei va elimina în această vară plafonarea prețurilor la carburanți, după mai multe luni în care a aplicat măsuri pentru limitarea costurilor la pompă. Premierul Donald Tusk a declarat sâmbătă că autoritățile se așteaptă la o reducere a tensiunilor geopolitice și la stabilizarea piețelor energetice internaționale.

Măsurile introduse de autoritățile de la Varșovia au avut rolul de a reduce impactul creșterii prețurilor la energie asupra populației, într-un context marcat de incertitudini pe piețele internaționale.

Polonia va elimina plafonarea prețurilor la carburanți

În luna martie, guvernul polonez a adoptat un pachet de măsuri destinat reducerii costurilor suportate de consumatori pentru carburanți.

Printre deciziile luate s-au numărat reducerea TVA la benzină și motorină de la 23% la 8%, diminuarea accizelor până la nivelul minim permis de Uniunea Europeană și introducerea unei plafonări zilnice a prețurilor la carburanți.

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De la momentul aplicării, aceste măsuri au fost prelungite periodic, la intervale de două săptămâni.

Carburanți

Carburanți, Sursă foto: Pixabay

TVA redus și prețuri plafonate la carburanți până la sfârșitul lunii iunie

Vineri, autoritățile poloneze au decis să prelungească reducerea TVA și plafonarea prețurilor la benzină și motorină până la finalul lunii iunie. În schimb, măsura privind reducerea accizelor nu a mai fost extinsă.

Potrivit guvernului, aceasta va fi ultima perioadă în care consumatorii vor beneficia de actualul sistem de sprijin pentru carburanți.

„Am avut cei mai ieftini carburanţi din Europa pe toată durata acestei crize, dar vom finaliza acest program în cursul verii”, a declarat Donald Tusk în timpul unei vizite la Łomża, în estul Poloniei.

Autoritățile mizează pe calmarea piețelor energetice

Decizia de renunțare la plafonarea prețurilor vine în contextul în care executivul de la Varșovia estimează că volatilitatea de pe piețele energetice se va reduce în perioada următoare.

Guvernul polonez își bazează calculele pe perspectiva unei diminuări a tensiunilor geopolitice asociate conflictului cu Iranul și pe o stabilizare a prețurilor energiei la nivel internațional.

Autoritățile consideră că aceste evoluții ar putea permite revenirea treptată la mecanismele normale de formare a prețurilor, fără a mai fi necesare măsuri de intervenție pentru susținerea consumatorilor.

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