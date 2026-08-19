Tesla se pregătește să facă un pas important în dezvoltarea serviciilor de transport autonom, compania urmând să înceapă lansarea publică a Cybercab în Austin, Texas.

Primele curse ar putea avea loc chiar în această lună și ar urma să fie rezervate inițial angajaților Tesla, potrivit publicației The Information, citată de Reuters.

Surse citate de The Information susțin că Tesla le-ar fi transmis angajaților că intenționează să înceapă programul prin curse efectuate cu Cybercab pe drumurile publice din Austin.

La câteva zile după această etapă, vehiculele produse de compania lui Elon Musk ar putea fi introduse în serviciul de robotaxi pe care compania îl operează deja în oraș.

Cybercab este conceput special pentru deplasarea complet autonomă și nu dispune de volan sau pedale. Modelul reprezintă una dintre piesele centrale ale strategiei Tesla, care urmărește dezvoltarea unei rețele de transport fără șofer și transformarea tehnologiei de conducere autonomă într-o sursă importantă de venit pentru companie.

În ultimele săptămâni, Tesla și-a intensificat pregătirile pentru lansare. Vehiculele au fost supuse unor teste, iar angajații companiei au efectuat curse pe drumuri private. În paralel, Tesla a organizat sesiuni de pregătire împreună cu serviciile locale de intervenție, în cadrul eforturilor de a testa modul în care vehiculele autonome ar putea interacționa cu autoritățile în situații neprevăzute.

Compania a început încă din luna iunie testarea pe drumurile publice a versiunii de serie a Cybercab. Producția modelului este așteptată să crească în a doua jumătate a acestui an, pe măsură ce Tesla se apropie de extinderea serviciului.

Lansarea Cybercab ar reprezenta un moment important pentru Tesla și pentru industria vehiculelor autonome, într-un sector în care mai multe companii încearcă să dezvolte servicii comerciale de transport fără șofer.

Tesla nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile privind calendarul lansării Cybercab și planurile pentru introducerea vehiculului în serviciul de robotaxi.