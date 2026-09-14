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OpenAI își amână listarea la bursă. Altman, Musk și Amodei vor testarea și securizarea modelelor AI

OpenAI își amână listarea la bursă. Altman, Musk și Amodei vor testarea și securizarea modelelor AIsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

OpenAI nu intenționează să se listeze la bursă în acest an, CEO-ul Sam Altman considerând că o ofertă publică inițială în actualul context ar fi „nepotrivită”.

Decizia amână cel puțin până în 2027 una dintre cele mai așteptate listări din industria tehnologică și vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind siguranța sistemelor de inteligență artificială avansată, relatează CNBC.

Decizia OpenAI, în contextul preocupărilor privind securitatea

Anunțul lui Altman vine la aproximativ o lună după ce directorul financiar al OpenAI, Sarah Friar, le spusese angajaților că o listare ar putea avea loc în 2027 sau chiar mai devreme, dacă ritmul de creștere al companiei se menține.

Schimbarea de perspectivă sugerează că problemele legate de siguranța AI încep să influențeze inclusiv strategiile comerciale ale marilor dezvoltatori de modele.

Plan pentru „încetinirea” AI

În aceeași zi, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a propus un plan în trei etape pentru încetinirea deliberată a dezvoltării celor mai avansate sisteme AI.

Planul prevede acces mai larg pentru evaluatori independenți, stabilirea unor standarde comune de siguranță între companiile din țările democratice și, ulterior, coordonarea între guverne democratice și autoritare.

Dario Amodei

Dario Amodei. Sursa foto: Captură video Youtube

Amodei a subliniat că obiectivul nu este oprirea dezvoltării AI, ci acordarea unui interval suficient pentru testarea și securizarea modelelor. Sam Altman și Elon Musk au susținut public propunerea, într-un rar moment de consens între trei figuri aflate în centrul competiției din industria AI.

Cât ar dura amânarea îmbunătățirii modelelor AI

Presiunile cresc și la Washington, unde politicieni din ambele partide cer reguli mai stricte privind siguranța modelelor de frontieră. În paralel, autoritățile locale se confruntă cu opoziția față de extinderea centrelor de date și consumul ridicat de energie și apă al acestora.

Amodei avertizează însă că o încetinire excesivă ar putea permite statelor autoritare să câștige avantajul tehnologic.

În opinia sa, unul sau doi ani câștigați înainte ca modelele să atingă niveluri critice de performanță ar putea oferi industriei timpul necesar pentru îmbunătățirea măsurilor de siguranță și reducerea riscurilor majore.

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