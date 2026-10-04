Companiile din zona euro își finanțează investițiile în inteligență artificială în special din resurse proprii și întâmpină mari dificultăți în accesarea capitalului extern. Această situație contrastează puternic cu modelul din Statele Unite, unde giganții tehnologici s-au împrumutat masiv pe piețele financiare pentru a-și accelera expansiunea, conform datelor publicate de Banca Centrală Europeană și preluate de Reuters.

Spre deosebire de rivalii americani, mediul de afaceri european preferă să evite îndatorarea sau atragerea de investitori externi atunci când vine vorba de noile tehnologii.

Analiza publicată pe blogul Băncii Centrale Europene arată că aproximativ 72% dintre firmele europene intenționează să utilizeze resurse interne, cum ar fi fluxurile de numerar sau profiturile reinvestite, pentru a-și susține proiectele de inteligență artificială.

În schimb, doar 16% dintre companii iau în calcul creditele bancare pentru astfel de proiecte, în timp ce 6% mizează pe finanțarea prin capital și fonduri de venture capital. În plus, doar 1% dintre firme iau în considerare emiterea de titluri de datorie.

Absența opțiunilor de finanțare din piață limitează capacitatea de dezvoltare a companiilor din regiune. „Rolul limitat al finanţării externe ridică întrebări importante privind potenţialele bariere din ecosistemul financiar al zonei euro”, se arată în analiză, care nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a BCE.

Lipsa garantării reprezintă o problemă majoră. Dificultățile devin evidente în cazul investițiilor în active necorporale. Firmele au șanse considerabil mai mari să obțină finanțare externă atunci când investesc în active tangibile, cum ar fi echipamentele hardware sau infrastructura de date, deoarece acestea pot fi folosite drept garanții bancare.

De asemenea, peste 80% dintre companiile analizate intenționează să folosească o singură sursă de finanțare pentru investițiile lor, renunțând la combinarea mai multor instrumente financiare, iar în majoritatea cazurilor alegerea se oprește la fondurile proprii.

Strategia din zona euro difera radical de cea din Statele Unite ale Americii, unde marile corporații din tehnologie direcționează sute de miliarde de dolari către extinderea infrastructurii de inteligență artificială și au apelat intens la piețele de obligațiuni pentru a se finanța.

Volumul împrumuturilor realizate de firmele americane din sectorul tech a crescut atât de mult încât acestea au ajuns să rivalizeze cu alte societăți comerciale și chiar cu emitenții suverani pentru atragerea de capital pe anumite segmente ale pieței de datorie. În tot acest timp, ritmul de extindere a investițiilor în inteligență artificială pe continentul european rămâne la un nivel mult mai redus.