Vortexul polar a trecut printr-o perturbare neobișnuit de timpurie, stabilind un nou record în istoria măsurătorilor meteorologice. Fenomenul, asociat cu o încălzire bruscă a stratosferei de deasupra Arcticii, ar putea influența circulația atmosferică din emisfera nordică și ar putea favoriza coborârea maselor de aer rece spre Europa, America de Nord și Asia, potrivit Financial Times.

Modificarea circulației vânturilor de la mare altitudine s-a produs cu peste două săptămâni înaintea celui mai timpuriu episod similar înregistrat anterior. Datele meteorologice folosite pentru comparație datează din 1958.

Vortexul polar este un sistem extins de vânturi puternice care se rotește în jurul Polului Nord, la altitudini foarte mari. Rolul său este de a menține aerul extrem de rece concentrat în regiunea arctică.

În mod obișnuit, sistemul devine mai puternic pe măsură ce se apropie sezonul rece, atingând intensitatea maximă în timpul iernii.

Uneori, însă, circulația acestuia este perturbată de un fenomen numit încălzire stratosferică bruscă (Sudden Stratospheric Warming – SSW). În timpul unui asemenea episod, temperatura stratosferei crește rapid, iar vânturile care înconjoară Polul Nord își pot pierde din intensitate sau își pot schimba complet direcția.

Aceste modificări pot slăbi vortexul polar, îl pot deforma sau chiar îl pot împărți în mai multe structuri. Consecințele se pot resimți la nivelul circulației atmosferice pe suprafețe extinse.

În acest caz, particularitatea este momentul producerii fenomenului, care a apărut în noiembrie, înainte de instalarea iernii meteorologice în emisfera nordică.

Perturbarea vortexului polar poate modifica tiparele de circulație atmosferică și poate favoriza deplasarea aerului arctic către latitudini mai sudice.

În funcție de poziția sistemelor de presiune atmosferică, anumite regiuni europene ar putea înregistra scăderi importante ale temperaturilor, perioade de ger și episoade de ninsoare.

Efectele nu apar obligatoriu imediat. Schimbările produse în stratosferă pot influența circulația aerului din apropierea suprafeței terestre după mai multe zile sau chiar săptămâni.

Deocamdată, nu se poate stabili cu exactitate ce zone vor fi afectate și nici intensitatea eventualelor episoade de vreme rece.

Un alt aspect luat în considerare de specialiști este perioada în care s-a produs perturbarea. În noiembrie, temperaturile din regiunile arctice și Siberia nu au ajuns încă la valorile extreme caracteristice mijlocului iernii. Acest lucru ar putea limita intensitatea unor eventuale pătrunderi de aer foarte rece.

România ar putea resimți indirect modificările circulației atmosferice provocate de destabilizarea vortexului polar. Pentru ca masele de aer rece să ajungă în țara noastră, este necesară o configurație meteorologică favorabilă, care să permită transportul acestora dinspre nordul sau nord-estul Europei.

Evoluția anticiclonilor și a zonelor de joasă presiune va avea un rol important în stabilirea traseului maselor de aer.

Astfel, Europa Centrală și de Est ar putea traversa intervale cu răciri accentuate, însă există și posibilitatea ca aerul foarte rece să se concentreze în alte regiuni ale emisferei nordice.

Prin urmare, destabilizarea vortexului polar nu înseamnă automat că România va avea parte de ger sau ninsori abundente. Evoluția vremii depinde de modul în care se va reorganiza circulația atmosferică în perioada următoare.

Cercetătorii analizează și o posibilă legătură între perturbarea vortexului polar și fenomenul El Niño, caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de suprafață din zona tropicală a Oceanului Pacific.

Acest fenomen poate influența circulația atmosferică la nivel global și poate modifica propagarea undelor atmosferice către stratosfera polară.

Specialiștii încearcă să stabilească dacă intensitatea actuală a fenomenului El Niño a contribuit la destabilizarea timpurie a vortexului polar.

Relația dintre cele două procese atmosferice este complexă, iar până în prezent nu există suficiente elemente pentru atribuirea perturbării unui singur factor.