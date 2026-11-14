Primele ninsori sunt așteptate în mai multe orașe din România în a doua jumătate a lunii noiembrie. Potrivit estimărilor meteorologice prezentate pe baza datelor ANM și AccuWeather, locuitorii din unele zone ale țării vor vedea primii fulgi de nea în următoarele zile. Prognozele indică și câte zile cu ninsoare ar putea fi înregistrate până la sfârșitul anului 2026.

La altitudini mari, iarna și-a făcut deja simțită prezența, conform datelor anunțate de meteorologi. La Bâlea Lac și pe Transfăgărășan s-au înregistrat mai multe zile cu ninsoare, iar stratul de zăpadă s-a acumulat deja. În orașe, primele precipitații sub formă de ninsoare au fost semnalate la începutul lunii noiembrie în Brașov, Botoșani, Piatra Neamț și Suceava.

Potrivit estimărilor prezentate, următoarea localitate în care este prognozată ninsoare este Bacău, pentru duminică, 15 noiembrie. Până la finalul anului, aici sunt estimate șapte zile cu ninsoare.

Luni, 16 noiembrie, precipitațiile sub formă de ninsoare sunt așteptate în Iași, iar marți, 17 noiembrie, primii fulgi ar urma să ajungă în Cluj-Napoca. Pentru orașul din Transilvania sunt prognozate șase zile cu ninsoare până la sfârșitul anului.

Pe 19 noiembrie, este estimată prima ninsoare din acest sezon în Târgu Mureș. Ulterior, pe lista orașelor în care sunt așteptate precipitații sub formă de zăpadă se află Baia Mare, Timișoara, Ploiești și Pitești.

Spre sfârșitul lunii noiembrie, fulgii de nea ar urma să ajungă și în Craiova, Oradea, Arad și Brăila, potrivit meteorologilor.

Capitala se află pe lista orașelor în care sunt așteptate primele ninsori. Conform estimărilor meteorologice, bucureștenii ar putea vedea primii fulgi de nea miercuri, 18 noiembrie.

Până la finalul anului 2026, în București sunt prognozate doar trei zile cu fulguieli, spun meteorologii.