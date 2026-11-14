Companiile și administrațiile publice din întreaga lume au răsuflat ușurate sâmbătă, după ce Microsoft a confirmat că toate serviciile sale sunt din nou complet funcționale. Anunțul pune capăt unei crize tehnice de amploare, care a generat blocaje majore timp de mai bine de 24 de ore și a paralizat activitatea zilnică a milioane de utilizatori, conform AFP.

Perturbările au început încă de joi și au avut un impact sever la nivel global, afectând în egală măsură mediul de afaceri și instituțiile de stat. După eforturi susținute ale echipelor tehnice, gigantul american a transmis un mesaj oficial prin intermediul rețelei sociale X, confirmând încheierea crizei.

„Am finalizat cu succes eforturile de rezolvare a problemei care a stat la baza incidentului şi am restabilit serviciul pentru clienţii şi regiunile încă afectate”, a precizat compania în comunicatul publicat online.

Cea mai mare parte a problemelor a vizat instrumentele de bază utilizate zilnic în mediul profesional. Serviciul de poștă electronică Outlook și platforma de comunicare Teams au fost cele mai afectate, alături de alte aplicații integrate în suita Microsoft 365.

Pe parcursul întregii perioade în care sistemele au fost indisponibile, utilizatorii s-au confruntat cu obstacole majore în desfășurarea sarcinilor de rutină. Trimiterea sau recepționarea e-mailurilor, actualizarea agendelor de lucru și organizarea ședințelor online au devenit imposibile pentru numeroase organizații, provocând întârzieri semnificative în fluxurile de lucru.

Reprezentanții Microsoft au oferit clarificări și cu privire la originea acestei pene masive, excluzând varianta unei breșe de securitate. Conform datelor furnizate de companie, incidentul a fost declanșat de o serie de defecțiuni apărute la nivelul serverelor, fără să existe indicii privind o activitate rău intenționată sau un atac informatic.

Deși inginerii gigantului american au efectuat multiple intervenții tehnice succesive pentru a remedia situația, procesul de recuperare a sistemelor s-a prelungit până sâmbătă dimineață. Prin durata și amploarea sa, acest episod intră în istoria grupului drept una dintre cele mai lungi întreruperi înregistrate vreodată, marcând totodată al doilea blocaj major al serviciilor Microsoft din cursul acestui an.