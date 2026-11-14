Generația Z cheltuiește tot mai mult pe inteligența artificială

Tinerii din Generația Z alocă tot mai mulți bani serviciilor digitale, inclusiv instrumentelor de inteligența artificială precum ChatGPT, Claude și Gemini. Potrivit unui studiu Bank of America Institute, citat de Reuters, cheltuielile pentru categoria „lectură și informații”, în care sunt incluse și serviciile AI, au crescut cu 61% într-un an. Pentru unii utilizatori, aceste abonamente au devenit mai importante decât platformele de divertisment.

Kyle Largo, un antreprenor de 28 de ani din Dumaguete, Filipine, plătește lunar 248 de dolari pentru acces la mai multe instrumente de inteligență artificială. Acesta folosește Claude, ChatGPT, ElevenLabs și Grok, iar pentru Gemini achită separat aproximativ 100 de dolari pe an.

Tânărul conduce un studio specializat în realizarea de reclame video pentru companii americane din domeniul sănătății. A început să utilizeze ChatGPT în urmă cu doi ani, inițial pentru a testa posibilitățile de îmbunătățire a productivității, iar în prezent consideră că instrumentele AI au devenit parte din activitatea sa profesională.

„Încă mai am propriile mele abilități, de care sunt mândru. Pur și simplu, inteligența artificială m-a făcut mai eficient”, spune tânărul.

Kyle Largo utilizează inteligența artificială pentru realizarea reclamelor video de scurtă durată. Potrivit acestuia, activități care înainte necesitau una sau două ore pot fi finalizate acum într-un interval mult mai scurt. El consideră că timpul câștigat și posibilitatea de a produce mai mult conținut justifică sumele alocate lunar platformelor.

„Cred că sunt mai inteligent din punct de vedere financiar datorită inteligenței artificiale”, afirmă el.

Instrumentele AI sunt folosite și în afara programului de lucru. Antreprenorul apelează la acestea pentru administrarea banilor, organizarea călătoriilor, alegerea ținutelor și planificarea antrenamentelor. De asemenea, le utilizează pentru a primi sprijin în rezolvarea unor probleme personale. Dacă ar trebui să își reducă cheltuielile, Largo ar prefera să renunțe la abonamentele pentru Netflix sau Spotify înaintea celor pentru inteligență artificială.

„Dacă nu ar exista inteligența artificială, nu aș ști cum să-mi gestionez veniturile”, spune tânărul.

Datele Bank of America Institute arată că tinerii alocă sume tot mai mari abonamentelor. În iulie 2026, cheltuielile Generației Z pentru aceste servicii au fost cu aproape 14% mai mari decât în aceeași lună din 2025.

Cea mai rapidă creștere a fost înregistrată în categoria „lectură și informații”, care include și instrumentele bazate pe inteligență artificială.

Pentru această categorie, cheltuielile au avansat cu 61% față de iulie anul precedent. Procentul reflectă însă întreaga categorie de servicii, nu exclusiv abonamentele AI.

Creșterea interesului pentru platformele cu plată a atras și atenția specialiștilor în finanțe personale, care recomandă evaluarea utilității fiecărui abonament înainte de achiziție.

Ryan Marshall, partener în cadrul ELA Financial Group, companie cu sediul în New Jersey, consideră că abonamentele la instrumentele AI pot fi utile, dar nu toate persoanele au nevoie de versiunile premium. Specialistul recomandă testarea funcțiilor gratuite înainte de asumarea unor cheltuieli lunare, mai ales în cazul celor care utilizează inteligența artificială pentru activități personale.

„Dacă ești doar o persoană fizică în căutarea unui ajutor personal și cheltuiești mai mult de 20 de dolari pe lună pentru un abonament la un serviciu de inteligență artificială, aș spune că probabil cheltuiești prea mult”, afirmă acesta.

În cazul antreprenorilor și al persoanelor care folosesc aceste instrumente la serviciu, situația poate fi diferită. Costurile abonamentelor pot fi justificate atunci când platformele reduc timpul necesar realizării unor activități sau contribuie la diminuarea cheltuielilor operaționale.

Automatizarea anumitor sarcini le permite unor antreprenori să își extindă activitatea fără să fie nevoiți să angajeze imediat personal suplimentar. Specialiștii recomandă însă verificarea periodică a beneficiilor obținute, pentru a stabili dacă sumele plătite continuă să fie justificate.

Plata simultană a mai multor servicii de inteligență artificială poate reprezenta o parte importantă din bugetul lunar, în special atunci când fiecare platformă presupune un abonament separat. Specialiștii în finanțe personale recomandă monitorizarea plăților recurente, inclusiv a celor cu valori reduse, care pot fi trecute cu vederea.

Utilitatea unui abonament poate fi evaluată în funcție de timpul economisit, rezultatele obținute în activitatea profesională, dezvoltarea unor competențe sau contribuția la avansarea în carieră.

Înainte de contractarea unor servicii suplimentare, utilizatorii ar trebui să verifice dacă veniturile disponibile acoperă cheltuielile de bază și celelalte obligații financiare.

Economiile pentru situații neprevăzute, contribuțiile pentru pensie și alte obiective financiare ar trebui să aibă prioritate față de plata unor abonamente opționale. Astfel, decizia de a păstra un serviciu AI cu plată ar trebui să depindă de avantajele concrete pe care acesta le oferă, nu doar de frecvența utilizării sau de popularitatea platformei.